El Gobierno bonaerense evalúa extender el ciclo lectivo en diciembre por los paros docentes

Luego de la masiva marcha federal educativa que realizaron los gremios docentes, el Gobierno manifestó que están analizando mecanismos para recuperar los días de clase perdidos, que hasta el momento son seis.

El gobierno bonaerense evalúa “mecanismos para recuperar los días perdidos de clases” por los paros de los docentes durante este ciclo lectivo y, entre las opciones, se encuentra extender las clases en diciembre, informaron hoy fuentes oficiales.



Luego de la masiva marcha federal educativa que realizaron ayer los gremios docentes, en el marco de la segunda jornada de paro en la provincia de Buenos Aires, el gobierno dio a conocer que está analizando mecanismos para recuperar los días perdidos de clase, que hasta el momento suman seis.



Según informaron fuentes del gobierno bonaerense, entre las opciones, se evalúa extender las clases en el mes de diciembre.



No obstante, la medida no afectaría a todos los establecimientos educativos de la provincia, sino solo a aquellos donde los docentes hayan adherido a las medidas de fuerza.



El año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó una resolución para recuperar los 17 días de clases perdidos durante las vacaciones de invierno y durante el receso de verano, pero la disposición no se llevó adelante debido a que un recurso de amparo frenó la orden del Ejecutivo provincial.



En relación a los paros, el martes pasado el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, confirmó que se van a efectuar descuentos a los docentes que hayan adherido a la medida de fuerza de 48 horas de esta semana, al tiempo que anunció que se convocará a una nueva reunión paritaria “cuando pase la medida”.



Ayer, en la segunda jornada de paro en Buenos Aires, el acatamiento fue del 43 por ciento, según el gobierno, mientras que para los gremios, la adhesión fue del 90 por ciento.