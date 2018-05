Con Sanfer Recicla se procesan más de 7 mil kg semanales de basura

Personal de la Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio sostuvo una jornada de concientización y recolección de residuos plásticos y vidrios reciclables en el barrio Aviación.

Con el fin de profundizar los efectos del Programa ‘Sanfer Recicla' en las zonas 2 y 3 de la ciudad tuvo lugar un operativo especial en el barrio Aviación. El Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, manifestó: “Hemos avanzado en Mil Viviendas y, en esta ocasión, en Aviación donde los vecinos reciben muy bien el programa porque se están concientizando en que hay que trabajar para el cuidado del medio ambiente”.



“Es un Programa que ha tenido un éxito enorme –expresó-. Hace 6 años que lo llevamos en marcha por decisión del Intendente Luis Andreotti, y hoy estamos prácticamente batiendo records de materiales reciclables que sacamos del circuito habitual de la CEAMSE, casi 7 mil kg por semana”.



En relación al desarrollo del ‘Sanfer Recicla', el funcionario Tato destacó que “el sanfernandino tomó conciencia de que hay que separar en cada recipiente plástico y vidrio; esta segunda etapa contempla que los contenedores estén cerrados y que todos tengan boquillas para que puedan disponer botella por botell, que los tachos no se contaminen con materiales que no corresponden”.



“De esta manera evoluciona la sociedad y empieza a internalizar conceptos de no disponer residuos domiciliarios o restos de poda; es exclusivamente plástico en los contenedores amarillos y vidrio en los verdes”, concluyó.