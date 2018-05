San Isidro y Nación entregaron diplomas del programa de empleo independiente

Unos 60 vecinos terminaron el curso en la Oficina de Empleo del municipio, donde aprendieron a generar su propio emprendimiento.

El Municipio de San Isidro y el Ministerio de Trabajo de la Nación entregaron 60 certificados del curso de Gestión Empresarial del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales. El encuentro tuvo lugar en Casa Museo Alfaro.



“El objetivo es facilitarle las vías al emprendedor local, trabajando en equipo con el gobierno nacional. Estamos contentos por la gran cantidad de personas que finalizaron este curso. Hay que apoyar a quienes trabajan y tienen la impronta de hacer algo que requiere la planificación del Estado”, señaló el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, tras entregar los diplomas.



Valeria Dauria, de la Oficina de Empleo del Municipio de San Isidro, explicó: “Es un curso que dura 12 clases, en el que las personas aprenden herramientas para lograr a desarrollar su propio emprendimiento en el mercado formal de trabajo; también obtienen un subsidio por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación”.



Este programa se dicta en la Oficina de Empleo, ubicada en O'Higgins 380, San Isidro.



“Gracias a esta capacitación pude llevar a cabo todo lo que tenía pensado. Aprendí mucho y me siento preparada para impulsar más mi proyecto”, opinó Yamile Córdoba, quien se dedica a todo lo relacionada con la belleza de la mujer (manicuría, pedicuría y tratamiento del pelo).



Para Juan Manuel Quinteros fue una experiencia muy positiva y productiva. “El curso me equipó de herramientas del conocimiento y me permitió autogestionar mi agencia de acompañante terapéutico gerontológico. Recomiendo estos talleres”, dijo el vecino.



Juan Eduardo Iglesias, gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, concluyó: “El proyecto consiste en capacitar y financiar a emprendedores locales para darles un envión y que materialicen su idea; que sean sus propios jefes y potencien su negocio en la economía local”.