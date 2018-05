San Fernando celebró el 30 aniversario del Centro de Día para Ciegos y Disminuidos Visuales

El Municipio de San Fernando acompañó los festejos de la flamante institución, que brinda actividades de rehabilitación y talleres complementarios para la comunidad, y la puesta en valor del edificio.

El Centro de Día para Ciegos y Disminuidos Visuales “Ana Goitía”, sito en Besares 1240, cumplió 30 años de historia y celebró a lo grande con un acto para el recuerdo. Las autoridades del Municipio de San Fernando acompañaron las actividades y la puesta en valor del edificio junto a una comunidad de vecinos presentes.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, cortó la cinta inaugural de las renovadas instalaciones, y expresó: “Tenemos una alegría especial, son muchas emociones juntas el poder disfrutar con la Casa de Ciegos, sus autoridades y todos los profes de esta mañana tan linda. A uno le llena el alma ver que hay tantas personas dispuestas a ayudar al prójimo, en este caso capacitando para integrar cada día a la sociedad”.



“Nos pone contentos porque quiere decir que la tarea y el esfuerzo diario da sus frutos. Agradecemos al Intendente Andreotti quien tomó la decisión de restaurar esta institución, mostrando que el Municipio está presente en tantas áreas con el fin de que los sanfernandinos tengan mejor calidad de vida”, agregó el funcionario.



Con el objetivo de mejorar su desenvolvimiento y por ello su calidad de vida, San Fernando ofrece a aquellos vecinos ciegos o disminuidos visuales el Centro de Día “Ana Goitía”, que actualmente cuenta con instalaciones remodeladas: aulas, sanitarios, pintura en espacios comunes y embellecimiento de los espacios al aire libre.



La Directora del Centro de Día para Ciegos y Disminuidos Visuales, María Laura Vicenti, señaló: “Estamos muy emocionados con estos 30 años y la puesta en valor de la casa. Aquí se hizo un trabajo muy importante porque una institución pública de pie es el rumbo que tenemos que tener como sociedad. Estamos siendo testigos de vidas de personas independientes en este lugar, que es lo que buscamos con la rehabilitación y habilitación de los vecinos con discapacidad visual”.



La institución cuenta con un área de rehabilitación, estudio de Braille, informática, psicomotricidad, taller de telefonía celular, habilitación visual y otros talleres complementarios que culminan el proceso. Además, realizan intervenciones en vía pública y en las dependencias municipales.



Guadalupe, sobrina de la fundadora Ana Goitía de Cafiero y del ex Gobernador de la Provincia, Antonio Cafiero (1987-1991), también compartió su satisfacción por el aniversario de la institución: “Estamos muy orgullosos y agradecidos por la invitación. La verdad es que me emocioné mucho viendo todos los talleres y actividades que hacen. Muchas gracias al Municipio por seguir esto que Ana Goitia inició en su momento”.



En tanto, Alfredo Viviant, hijo del ex intendente de San Fernando, también opinó: “Estoy muy emocionado porque esto se empezó hace 30 años con mi padre y Antonio Cafiero. El Intendente Andreotti puso un gran esmero en esta obra y hoy vemos el fruto con este lugar que quedó tan lindo. Muy orgulloso de que me hayan invitado, y pedirles que sigan con mucha fuerza para adelante y no aflojen”.



Javier es vecino e integrante del Centro de Día y comentó acerca de la puesta en valor del edificio: “Estamos celebrando un acontecimiento importante porque no solo fue el aniversario, sino que se inauguró la puesta en valor del edificio que había empezado a deteriorarse. Se han incorporado nuevos profesionales y hay más gente que se está acercando con el fin de encontrar una respuesta y reinsertarse en la sociedad”.



En el acto estuvieron presentes funcionarios, concejales y consejeros escolares del distrito.

Cabe recordar que el Centro de Día para Ciegos y Disminuidos Visuales “Ana Goitía” está ubicado en Besares 1240, y su teléfono es el 4746-2876.