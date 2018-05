23/05/2018 - 23:57 | Economia / La CAME rechazó el pago de comisiones por depósitos bancarios Herramientas: Compartir: La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó hoy el cobro de aranceles en bancos privados en las operaciones de depósito y advirtió que las pymes “ya sufren el agobio por el alza de tasas de interés”.

Según un relevamiento de la entidad, 27 bancos privados ya comenzaron a cobrar esas comisiones, todos del sector privado.



De acuerdo con el estudio de CAME, algunos bancos ya cobran comisiones que van del 0,2 al 1,2 por ciento del depósito, mientras otros cobran una suma fija según el monto del dinero depositado en la cuenta.



Ninguno de los bancos oficiales nacionales o de provincia, de acuerdo con el relevamiento de la entidad, inició aún esos cobros.



“Dado el agobio que sufren las pymes por el alza de las tasas de interés, CAME reclama a los bancos que dejen de cobrar estos aranceles por depósitos”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.



La CAME consideró que ese cobro “no corresponde porque estas comisiones generan un doble cargo, teniendo en cuenta que los clientes ya pagan por los costos de mantenimiento de sus cuentas”.



La entidad dio también a conocer un informe de legislación comparada, señalando el ejemplo del Banco de España, que sostuvo que “la aceptación de ingresos en efectivo en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente”.



“Sería más productivo incentivar el uso de sistemas de pago electrónico, ya que de por sí, el traslado de dinero para una Pyme implica movimientos riesgosos”, agrega el comunicado de CAME. Volver