River empató sin goles ante Flamengo y terminó primero en su grupo de cara a los octavos de final

Con la presencia de Franco Armani en el arco, en medio de la polémica por no cederlo a la Selección argentina, River igualó esta noche como local sin goles ante Flamengo de Brasil, y de esa manera terminó primero en el Grupo 4 de la Copa Libertadores, más allá de que ya estaba clasificado para los octavos de final. La noche permitió observar a Armani, luego de la polémica que se generó luego de la lesión de Sergio Romero, que lo marginó del conjunto albiceleste para Rusia 2018.



Con este resultado el "millonario" terminó primero en su grupo, por lo que definirá su cotejo de octavos de final de local contra el equipo que el sorteo de la Conmebol definirá el próximo 4 de junio.



Precisamente al inicio, Paquetá probó los reflejos de Armani, quien nuevamente mostró solvencia y sacó el peligro de gran forma, cuando River había quedado mal parado.



La movilidad de Palacios fue un buen aporte al mediocampo "millonario", en donde no estuvo el lesionado Gonzalo Martínez, y por eseo la tarea de distribución estuvo a cargo de "Nacho" Fernández.



Las subidas de Montiel y la capacidad de peligro de Scocco fueron argumentos que exhibió River en el inicio, pero no estuvo preciso en la última puntada, un poco por la eficacia de la defensa rival y otro porque Pratto no acertó las decisiones que tomó.



A poco de comenzar la segunda mitad el que lo tuvo fue Scocco, cuando desde la puerta del área sacó un remate se fue cerca del poste izquierdo del conjunto carioca.



Flamengo se animó un poco, no mucho, al adelantarse en el campo y apostar a la espalda de los volantes, pero River se mostró seguro y acertado a la hora de despejar cualquier intento del equipo carioca.



A 10 minutos del final el arquero Diego Alves se equivocó y dejó el balón muerto en el área, pero el colombiano Santos Borré no pudo definir bien y cedió a Scocco, quien sacó un zurdazo que el guardameta del Flamengo logró contener.



River siguió intentando, con Mora bien abierto por la derecha y tratando de desbordar y enviar centros al área, pero la precisión no fue lo que lo caracterizó en esos momentos.



En el minuto final y cuando el balón quedó dando vueltas en el área, Santos Borré sacó una tremenda chilena que se estrelló en el travesaño y se fue.

Síntesis del partido:

River 0 - Flamengo 0.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Leo Duarte, Rhodolfo y René; Gustavo Cuéllar; Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Jean Lucas y Vinicius Júnior; y Henrique Dourado. DT: Maurício Barbieri.



Cambios en el segundo tiempo: 32m Rojas por Palacios (RP) y Santos Borré por Pratto (RP), 36m Lincoln por Dourado (F) y Jonas por Jean Lucas (F), 37m Mora por Scocco (RP), 40m Marlos Moreno por Vinicius Jr (F).