22/05/2018 - 19:22 | Economia / El gobierno pide "responsabilidad" a empresarios para no trasladar toda el alza del dólar a los precios

El Gobierno pidió hoy a empresarios formadores de precios "responsabilidad" para no trasladar la última devaluación de casi el 20% a los artículos de consumo masivo. En una reunión, el secretario de Comercio, Miguel Braun, solicitó "responsabilidad a cada uno con el tema precios", según señalaron voceros oficiales.



“Estamos evaluando cómo se puede trabajar en conjunto para tener el menor impacto posible en la gente”, añadieron fuentes de la Secretaría de Comercio.



Se explicó que “las reuniones que se vienen dando son individuales y cerradas, porque son de trabajo, y la información es privada de cada compañía”, pero no suministraron con qué empresario se reunió Braun.



El secretario de Comercio escuchó de parte de los empresarios que con la escalada del dólar, que encarecieron los insumos y los aumentos tarifarios de luz, gas y electricidad, se “elevaron a las nubes” los costos de producción.



No obstante, la mayoría se comprometió a seguir dialogando para buscar alternativas y adecuar la devaluación en forma gradual y que no impacte en los índices de inflación.



Las empresas que producen artículos de consumo masivo ya elevaron los precios a los supermercados en un 6% a fines de abril, y se espera que impacte en el IPC de mayo.



Según fuentes de los supermercados, en mayo se repartieron listas de precios con aumentos que van del 5 al 15 por ciento, según los artículos.



Indicaron que en algunos casos se entregan productos sin precios a la espera de actualizarlo y otros directamente no los entregan a la espera de la evolución del dólar.



Fernando Aguirre, voceros de la Cámara de Supermercados, confirmó que las empresas están recibiendo listas con subas que rondan un promedio del 10% y esperan que los aumentos continúen en las próximas semanas.



Los artículos que más sufrieron el impacto de precios son los elaborados con harina como pan y pastas, pero también subieron fuerte los de limpieza.



Entre las principales empresas convocadas para reuniones individuales por la Secretaría de Comercio figurarían Danone, Mondelez, Mastellone, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Kimberly Clark, Coca Cola, Quilmes, Molino Cañuelas, Baggio, Clorox, Adeco y Ledesma, entre otras.