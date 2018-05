Tras el primer día de paro docente bonaerense se reedita polémica entre gobierno y gremios respecto del acatamiento

Como ocurrió en las últimas medidas de fuerza de los docentes de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno y los gremios volvieron a discrepar hoy sobre el nivel de adhesión.

Fuentes gubernamentales sostuvieron que según sus relevamientos el acatamiento a la medida de fuerza fue del 40%, mientras desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) hablan de una adhesión de entre 85% y 90%.



Desde la Dirección General de Cultura y Educación del gobierno bonaerense deslizaron que tras relevar 9.838 escuelas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 generales y más de 9.000 directores de escuelas, se registró un acatamiento al paro del 40%.



Además, consignaron que sólo 143 servicios educativos se mantuvieron cerrados.



Para los gremios que integran el FUDB, el dato que surge luego de relevar los establecimientos educativos del turno mañana en los 135 distritos en donde la FEB tiene Entidades de Base, se registra una adhesión de entre 85% y 90%.



"El domingo se cumplió un mes desde la última convocatoria del Gobierno y, al día de la fecha, no tenemos una sola señal de diálogo", aseguró la titular de la FEB, Mirta Petrocini.

La dirigente señaló: "Estuvimos con los chicos en las aulas, sin realizar medidas de fuerza, pero parece que tampoco quieren escucharnos".



Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, aseguró que fue "masivo" el paro docente en la provincia.



Baradel señaló que la falta de reuniones paritarias para definir un incremento salarial para todo 2018 en la provincia sumó a la negativa del Gobierno de Mauricio Macri a convocar a una negociación nacional que establezca el salario mínimo para los maestros de todo el país.



"La paritaria docente nacional establecería un piso salarial que permitiría achicar la brecha de las desigualdades en todo el país", dijo el sindicalista y en paralelo se quejó porque - según dijo- "el gobierno nacional no cumple con la ley de financiamiento educativo".



El diputado de Cambiemos Guillermo Bardón, quien integra la comisión de Educación de la Cámara baja bonaerense, pidió a los gremios docentes "diálogo", pues "el paro no conduce a nada".

Tenemos que sincerar la discusión, dialogar y trabajar sobre una agenda compartida que hoy no tenemos porque los gremios no quieren".



El legislador también cuestionó al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, por "preocuparse sólo por el conflicto y no aportar propuestas para mejorar la calidad educativa", y dijo que "Baradel le hace el juego al kirchnerismo porque pertenece a ese espacio político y su historia lo demuestra".