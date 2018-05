Docentes bonaerenses volvieron a parar y el gobierno de Vidal los volverá a convocar para negociar salarios

En la primera de las dos jornadas de paro docente, el gobierno de María Eugenia Vidal ratificó hoy que convocará a los sindicatos una vez que este miércoles concluyan la medidas de fuerza por 48 horas, para intentar arribar a un acuerdo en paritarias.



El Gobierno ratificó que descontará las dos jornadas de huelga a los maestros que adhieran.



El subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, confirmó que habrá una nueva convocatoria al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para retomar las negociaciones.



El anuncio fue realizado por el funcionario en medio de la primera de las dos jornadas consecutivas de huelga llevadas adelante por los maestros en reclamo de que se reinicie la paritaria, después de más de un mes en el que no hubo contactos formales.



“Luego de las medidas de fuerza los convocaremos a una nueva reunión”, dijo el funcionario bonaerense en declaraciones a Radio Nacional, y ratificó así la línea que mantiene el gobierno de Vidal de no convocar a paritarias si hay medidas de fuerza por parte de los gremios.



Los gremios que integran el FUDB (Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) venían reclamando a la administración provincial que convoque a una nueva reunión, pero ante la falta de respuestas llamó a las bases a paralizar la actividad 48 horas.



Según Siciliano, el compromiso que había asumido la gestión de Vidal era que el docente “no perdiera frente a la inflación y se acercaron distintas propuestas para ello, pero aún no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo”, por lo que resulta necesario volver a reunirse para alcanzar el acuerdo.



Siciliano lamentó que la medida de fuerza de los trabajadores de la educación “deja a los casi 5 millones de alumnos al borde de no tener clases”, y señaló que en el Gobierno esperaban que “sean muchos los docentes que vayan a dar clases”.



“Día no trabajado será descontado”, consideró el funcionario, mientras dijo que se espera que “la mayoría de los docentes bonaerenses elijan ir a dar clases”.



Si bien no hay acuerdo paritario entre el gobierno y los docentes, la provincia tomó la decisión de realizar “adelantos a cuenta”, por lo que los docentes igual están cobrando los aumentos que los gremios rechazaron.



Esto incluye un aumento del 5% marzo, retroactivo a enero, 3% abril y 2%, más $1.000 de presentismo, en mayo.