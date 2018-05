Reclaman a Carrió que denuncie las supuestas coimas de laboratorios

La abogada Graciana Peñafort aseguró hoy que la diputada Elisa Carrió tiene “la obligación” de denunciar ante la Justicia el ofrecimiento de dinero que dijo que le hicieron laboratorios para operar a su favor.



“Hay muchos que no rechazaron el dinero de los laboratorios. A mí en una oportunidad me ofrecieron 500 mil pesos y obvio dije que no. Cuando Illia quiso cambiar las cosas lo voltearon en el 1966. Ahora los laboratorios hicieron lobby contra (Mario) Quintana”, afirmó la líder de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter.



Por la misma vía, la abogada del ex canciller Héctor Timerman y del ex vicepresidente Amado Boudou le respondió: “Mire Lilita, lo que usted esta contando es una conducta que encuadra en las disposiciones de los artículos 45, 42 y 258 del Código Penal, configurativa del delito de Cohecho en grado de tentativa. Y usted en cuanto funcionaria pública tiene la obligación de denunciarlo conforme el 177 CPP”.



Carrió se había expresado así para defender al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, luego de un informe periodístico crítico por su relación con la empresa Farmacity, en la que tiene acciones.