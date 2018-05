Vidal, Rodríguez Larreta y Frigerio presentaron la red pública de atención primaria de salud AMBA

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentaron hoy la Red Pública de Salud AMBA, que tiene como objetivo fortalecer el servicio de atención primaria a la salud.



Vidal señaló que se busca “resolver los problemas que tiene la gente todos los días” y que la iniciativa “va a alcanzar más de 360 centros o salitas de atención de 40 municipios provinciales”, especialmente “en los lugares más vulnerables, donde más se necesita”, con personal “capacitado y preparado para atender, que además cuente con los insumos necesarios”.



Durante el acto, del que participaron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, la gobernadora sostuvo que “lo que le importa a los vecinos bonaerenses es que haya alguien que le de una respuesta adecuada a su problema, que le de la medicación que necesita, que lo atiendan en el tiempo que necesita”.



“Durante muchos años, eso en la Provincia no pasó. Cuando llegamos había hospitales en riesgo de demolición y centros modernos pero vacíos: sin médicos ni enfermeras, sin insumos ni medicamentos”, denunció.



Vidal remarcó además que este proyecto pondrá “la salud al servicio de la gente” porque “cuando los chicos se enferman, necesitás un médico cerca de tu casa” y destacó: “Mucha gente va a las guardias de la provincia porque en sus salitas no hay médicos. Más del 80 por ciento de los problemas de salud que tenemos se solucionarían si las salitas trabajaran bien”.



Explicó también que uno de los propósitos esenciales será “prevenir enfermedades infectocontagiosas, la mortalidad materna e infantil, el HIV, para tener prevención con vacunatorios, para llegar antes de que nos enfermemos”.



Por su parte, el jefe de Gobierno aseguró que el objetivo es que “todos los vecinos del área metropolitana tengan un centro de salud a no más de 15 minutos de su casa”, lo que significa “una mejora enorme en cuanto a la calidad de servicio para la gente”.



“En la Capital estamos muy avanzados en eso, llevándolo a muchos municipios del conurbano primero, y después a todo el área metropolitana con el apoyo del Gobierno nacional, porque esto sólo lo podemos hacer trabajando en equipo”, sostuvo Rodríguez Larreta.



La Red incluirá a los 40 municipios de la zona Metropolitana y los corredores sanitarios compartidos entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de “garantizar el acceso a la salud, fortaleciendo y ampliando la capacidad instalada, ordenando y reorientando la demanda”, se informó oficialmente.



Con la Red Pública de Salud AMBA se busca “fortalecer el servicio de atención primaria con acceso universal, equitativo y oportuno”, para lo cual se prevé avanzar en forma simultánea en la mejora de infraestructura edilicia; modelo de atención; sistemas de información y recursos humanos.



La primera etapa involucra a 24 municipios y obras de infraestructura en 363 Centros de Atención Primaria.