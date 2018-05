Un joven de 22 años está grave tras ser atropellado en la puerta de un boliche de Don Torcuato

Un joven de 22 años permanecía en grave estado luego de ser atropellado a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Don Torcuato, durante un confuso episodio.



El incidente se produjo el domingo pasado a la madrugada en el boliche "La Noche Disco", situado en la colectora de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 27,5, que es propiedad del ex futbolista Juan Román Riquelme.



A la salida del boliche, el joven, llamado Gabriel,fue atropellado por un auto que salió del lugar, junto con otras personas.



Según contó al canal TN su madre, Claudia, el muchacho fue trasladado a un sanatorio de la zona, donde fue operado y se encontraba en estado "crítico" y con "fractura de cráneo".

Tras el episodio, el conductor del auto, que estaba acompañado por otra dos personas, escapó.



Horas más tarde, la Policía secuestró un auto Peugeot de color negro que habría protagonizado el accidente, pero por el momento no se había logrado determinar quien era el que lo conducía.



Algunas versiones indicaban que el hecho se produjo después que se produjera una pelea en el interior de la disco, pero Claudia aseguró que no hubo ningún episodio de ese tipo.



La mujer indicó que "por unas horas estuvo cortada la luz y había grupitos que intercambiaban cantitos de fútbol, algunos de Chacarita, otros de River y otros de Tigre".