Los hermanos Sbaraglia brillaron ante un colmado Cine Teatro York

Frente un abarrotado Cine Teatro York, Pablo y Leonardo Sbaraglia brillaron en una noche de domingo que ofreció música en vivo, teatralidad y una cuota de humor alrededor de la historia que los trajo a Vicente López: "El increíble magnetismo del Hotel Glamour Shuffle". Espectáculo anclado en el disco homónimo de Pablo, editado años atrás, que se transformó en una suerte de híbrido que lleva a los hermanos Sbaraglia de sala en sala.

Una vez terminado el espectáculo que congregó a cientos de personas en la sala de Olivos, Pablo señaló que el show "no es formalmente un concierto de rock ni una obra de teatro; es un encuentro el medio, ya que tiene los componente de ambos mundos. Es un equilibrio que no es fácil pero que creo que termina dando resultado".



Leonardo Sbaraglia, por su parte, destacó el hecho de "que se lleven adelante propuestas desde la cultura, con la responsabilidad que hay desde los gobiernos de defender espacios donde se desarrolle la cultura, así que es muy importante y festejo muchísimo esta iniciativa". Además, subrayó la posibilidad de que los vecinos hayan podido acercarse en forma libre y gratuita, y destacó que "fue muy lindo venir a este teatro precioso, la gente se integró y me pareció que lo disfrutó mucho. Es una linda alternativa para venir a escuchar un domingo a la tarde".