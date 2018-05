Procesaron al policía que mató al ladrón que intentó robarle el celular en el tren, en Retiro

Un policía de la Ciudad fue procesado y embargado en 150 mil pesos por matar a un ladrón que, armado con un cuchillo y junto a un cómplice, intentó robarle su celular a bordo de un tren en la estación Retiro.



Fuentes judiciales informaron que la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini dispuso el procesamiento de Rubén Jesún Ortega, de 45 años, bajo el cargo de “exceso en la legítima defensa” en perjuicio de Marcelo Ariel Viveros.



El hecho tuvo lugar el 30 de abril pasado a bordo de un tren de la línea Belgrano Norte, cuando estaba ingresando a la terminal Retiro, de esta Capital Federal.



En ese viaje, Ortega iba con los auriculares escuchando música desde su teléfono celular cuando fue sorprendido por Viveros que, empuñando un cuchillo y junto a un cómplice, le dijo: “dame todo o te mato”.



Ortega se resistió al asalto y cuando los delincuentes intentaron escapar, el policía extrajo su arma y, luego de identificarse como tal, disparó con su pistola 9 milímetros e impactó en la parte posterior de la cabeza de Viveros, quien falleciera horas después.



El cómplice, en tanto, fue detenido en el andén de la estación cuando intentaba escapar.



En indagatoria, Ortega dijo que disparó porque se sintió amenazado aunque negó que haya disparado por la espalda y explicó que “estaba en posición de giro”.



La jueza evaluó que se dio “la preexistencia de una situación objetiva de justificación, en la que Ortega no pudo emplear otro medio más eficaz para proteger su propia vida, teniendo en cuenta el peligro inminente en el que se vio envuelto”.



No obstante, la magistrada determinó que “el resultado podría haber sido evitado de haberse realizado un disparo a una zona del cuerpo distinta de aquella tan vital como lo es la región cervical en el cuello, donde ingresó la bala, situación que creó una situación de peligro aún mayor que la que existía si se tiene en cuenta que los agresores pretendían huir del lugar”.



Si bien la manera que Ortega eligió fue “racionalmente adecuado para la acción que intentaba repeler, no así el modo y el momento” empleado para hacerlo.