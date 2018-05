Sampaoli confirmó la lista de 23 jugadores para Rusia 2018 con las sorpresas de Ansaldi y Meza

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, anunció este mediodía la lista de 23 jugadores que buscarán hacer historia en el Mundial de Rusia 2018, con la confirmación de las sorpresas del defensor Cristian Ansaldi y el mediocampista Maximiliano Meza, a menos de un mes del debut ante Islandia por el Grupo D.

Ante una repleta sala de conferencias del predio “Julio Grondona” de Ezeiza, Sampaoli inició su contacto con los medios leyendo nombre y apellido de cada uno de los convocados para la cita mundialista, vistiendo una remera blanca de mangas cortas con el logo de AFA.



Más allá de esta lista, como el plazo para entregar la nómina ante FIFA vence el próximo 4 de junio, puede haber modificaciones ante cualquier eventualidad e incluso podrían ser convocados jugadores que no estuvieron dentro de los 35 iniciales.



“La situación de Ansaldi es porque es un lateral que puede jugar por las dos bandas, y un jugador que todavía no puede entrenar es (Gabriel) Mercado, entonces se decantó el análisis sobre Cristian”, explicó sobre el jugador del Torino de Italia.



En tanto, sobre Meza, mediocampista de Independiente, afirmó: “Lo de Maxi tuvo que ver con un jugador que es muy polifuncional por las bandas y por adentro”.



La esencia del por qué eligió estos futbolistas radica en que son los que están “más cerca de la idea” que maneja rumbo al debut frente a Islandia, el 16 de junio en el estadio del Spartak de Moscú.



“Soy un agradecido a todos los jugadores que acompañaron este proceso. Para nosotros, fue determinante el análisis final. Y tengo en claro que los que están en la lista son los que están más cerca de la idea que venimos manejando”, opinó.



Y, sobre repetir diez de los 23 convocados de Brasil 2014, agregó: “No me imaginé un recambio, quería conocer a los jugadores y elegí características, no me fijé si habían ganado, si habían perdido, si estuvieron mucho tiempo, sino por mi estilo de juego para poder cumplirlo”.



Sampaoli afirmó que pretende un equipo que “no tenga miedo” a disputar el Mundial y dijo sentirse “muy representado” por los 23 citados.



“Necesito un equipo que no tenga miedo a jugar la competencia.



Vamos a apostar a la cultura del juego. La idea mía es lograr una Argentina que aproveche las capacidades de los jugadores que están citados. Me siento muy representado por los convocados”, expresó.



Además, no esquivó la presión que los hinchas le imponen al equipo albiceleste de cara al próximo Mundial de Rusia 2018 y admitió, por primera vez, que sus dirigidos son “candidatos” para el título.



“Mi candidato es Argentina, como hincha lo que generan estos jugadores me hace pensar eso, porque se va a generar algo muy bueno. Nosotros estamos obligados a conmover a todo un país.



Ojalá que lo podamos hacer de la forma que queremos”, remarcó.



Luego el DT albiceleste dijo que él se hacía cargo por la presencia de tres jugadores que llegaron “tocados” a esta lista, en principio definitiva, como son Sergio Agüero, Gabriel Mercado y Lucas Biglia.



No obstante, aclaró que Agüero ya ha hizo siete entrenamientos desde que está en el predio de Ezeiza, sin complicaciones, y si bien la situación de Mercado es algo más compleja, confía en que Biglia estará en condiciones.



“No es lo ideal que lleguen jugadores que no estén en su potencial mayor”, aclaró.



Evitó sí pronunciarse sobre un posible once titular de cara al debut ante Islandia, y señaló que no podría decirlo en este momento porque deberá ver de qué manera evolucionan los entrenamientos, más allá de que tiene “un bosquejo”.



“El mundial hay que enfrentarlo sin ningún tipo de miedo, con altura, con impronta y se verán jugadores con gran capacidad para jugar. Me dan mucha ilusión estos jugadores que tengo que entrenar y cada vez que los veo las esperanzas se acrecientan”, comentó.



Sampaoli se refirió también a los delanteros que quedaron fuera de la lista, y en ese sentido recordó a Diego Perotti, “Papu” Gómez, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Angel Correa, Javier Correa y hasta de Darío Benedetto, el delantero de Boca que se recupera de una grave lesión.

“Es es un lugar de campo en el que cualquiera de los que nombré pueden estar. Hay muchos jugadores y tenemos que llevar a cuatro”, sintetizó.

Entonces, los 23 apellidos que anunció Sampaoli este lunes son: .



Arqueros: Sergio Romero (Manchester United de Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea de Inglaterra) y Franco Armani (River).



Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla de España), Federico Fazio (Roma de Italia), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda), Marcos Rojo (Manchester United de Inglaterra), Javier Mascherano (Hebei Fortune de China), Eduardo Salvio (Benfica de Portugal), Marcos Acuña (Sporting Lisboa de Portugal) y Cristian Ansaldi (Torino de Italia).



Mediocampistas: Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Lucas Biglia (Milan de Italia), Giovani Lo Celso (PSG de Francia), Éver Banega (Sevilla de España), Ángel Di María (PSG de Francia) y Maximiliano Meza (Independiente).



Delanteros: Lionel Messi (Barcelona de España), Cristian Pavón (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Sergio Agüero (Manchester City de Inglaterra) y Gonzalo Higuain (Juventus de Italia).