21/05/2018 - 11:28 | Actualidad / Vidal respaldó al gobierno y anunció que va a “mostrar a los empresarios que están aumentando los precios de los alimentos” Herramientas: Compartir: La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, respaldó la designación de Nicolás Dujovne como “coordinador de toda el área económica” y consideró que se requiere “mayor esfuerzo” por parte de sus pares de otras provincias y de los intendentes, al tiempo que anunció que dará a conocer qué empresarios aumentan precios de alimentos que no tienen “insumos importados”. “Todavía tenemos que dar una pelea muy dura contra la inflación. Hay productos que están aumentando que no tienen componentes importados. Yo pedí un estudio para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar”, afirmó Vidal.



La mandataria oficialista apuntó contra “formadores de precios” y puntualmente a “aquellas empresas que producen los productos sobre todo alimenticios”.



“No me voy adelantar porque pedí un estudio para eso. Yo quiero saber por qué están aumentando y si es lógico, natural, si estaba previsto o si están aprovechando el aumento el dólar para tener más rentabilidad”, dijo.



Por otra parte, Vidal advirtió en declaraciones al canal América: “Es lógico que la gente esté enojada, en realidad está preocupada ya que escuchó rumores absurdos de corralito y helicóptero, entonces la gente siente angustia, ¿cómo no la vamos a entender?”.



En forma paralela, respaldó la designación de Nicolás Dujovne como “coordinador de toda el área económica” y consideró que se requiere “mayor esfuerzo” por parte de sus pares de otras provincias y de los intendentes.



“El Presidente hizo una autocrítica muy clara la última semana. Lo más importante no es solo hacer una autocrítica sino, después, tomar decisiones. Una decisión muy clara ha sido poner a un ministro de economía como Nicolás Dujovne como coordinador del toda el área económica”, afirmó Vidal.



La gobernadora resaltó que la designación de Dujovne es “un paso adelante” y que el ministro de Hacienda “es quien hoy está negociando con el FMI y quien tiene en la cabeza los pasos que hay que dar”.



La gobernadora elogió también la decisión del presidente Mauricio Macri de “fortalecer el ámbito de participación de nuestros aliados”.



Y destacó que “tanto el radicalismo como (Elisa) Lilita Carrió se tienen que sentir aún más parte” del oficialismo.



Además, destacó que es importante “que haya vuelto Ernesto Sanz a la mesa de coordinación” y que “nos reunamos todos un poco más seguido para ver que podemos mejorar”.



“Somos gente honesta que no se cree mejor ni peor que nadie. No somos iluminados”, aseguró.



Por otra parte, Vidal aseguró que “Argentina tiene un problema estructural desde hace décadas que es responsabilidad de los dirigentes y no de los argentinos”.



“El que se levanta todos los días a trabajar a las 6 de la mañana es el que mejor entiende que los privilegios del Estado no se pueden seguir sosteniendo”, dijo. .



Además, sostuvo: “Todos los gobernadores y todos los intendentes deben entender que para que el que se levanta temprano a trabajar, no quiere más crisis y quiere un mejor futuro para sus hijos, para eso los dirigentes tenemos que hacer un mayor esfuerzo”.



Además, pidió que “el Senado no apruebe la ley” que modera el aumento de tarifas y “que haya reflexión”.



En tanto, al recordar el inicio de la gestión de Macri, indicó: “Mi posición y la del Presidente en ese momento eran distintas. Yo era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y podía decir que la provincia estaba quebrada”.



“El Presidente, en este camino de que el mundo volviera a creer en nosotros y tenía que salir a pedir financiamiento, tenía que salir al mundo para que nos volvieran a creer y hacer esto lo menos difícil posible. Nadie sale a pedirle dinero al otro y dice 'estoy fundido'. Yo tuve una oportunidad que el Presidente no tuvo en los primeros meses de gestión”, aseguró Vidal. Volver