Rechazo de APYME a las medidas anunciadas por el gobierno para el sector

La dirección de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se declaró en “estado de alerta” y cuestionó medidas anunciadas por el Gobierno para el sector.



“Se trata de un paliativo menor que no resuelve de modo sustentable el ahogo financiero de las Pymes, en particular las de menor tamaño, que son las más afectadas por esta problemática”, advirtió la entidad a través de un comunicado.



De esa forma, la entidad rechazó los anuncios del Gobierno de serie de medidas tendientes a “simplificar” los trámites que deben realizar las empresas en la AFIP, en especial las pymes, con el fin de “facilitar el financiamiento” de este sector.



La decisión, que incluye la “facilitación” de levantamiento de embargos y una nueva plataforma de planes de pagos, fue presentada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli.



“El objetivo es reducir el costo de cumplimiento de las empresas, pero sin resignar el control”, destacó Cuccioli, en conferencia de prensa.



El funcionario remarcó que “estas acciones son el resultado de recibir y analizar las propuestas de cámaras sectoriales, como la UIA y CAME”, entre otras.



Por otra parte, APYME cuestionó las declaraciones del ministro Cabrera en cuando a que los aumentos de tarifas no impactan en las Pymes.



La entidad sostuvo que es “llamativo y preocupante que un alto funcionario muestre semejante grado de desconocimiento sobre lo que ocurre en la realidad del entramado productivo nacional”.



“Basta escuchar y atender al conjunto de los sectores para verificar que los desproporcionados aumentos de tarifas (electricidad, gas, agua, combustibles, transporte, peajes) junto con el resto de las condiciones económicas vigentes, fruto de las políticas desreguladoras y aperturistas del actual gobierno, destruyen a las Pymes, a la industria local y a las economías regionales”, sostuvo.



Para APYME, “las empresas de menor tamaño, que dependen del mercado interno y no son subsidiarias de grandes corporaciones, sufren de lleno una combinación letal de alta inflación, tasa de interés de referencia en 40% (y tasas de financiamiento entre 50 y 100 %), insumos y tarifas dolarizados, entrada masiva de bienes importados, 'enfriamiento' de la demanda y menor crecimiento”.



La entidad anunció que declara “el alerta sectorial en todo el país, con reuniones y convocatorias en las distintas Delegaciones regionales a fin de evaluar la situación de las empresas”.



Además, adelantó que presentará “ante las autoridades y legisladores propuestas concretas en los planos tarifario, fiscal, crediticio, productivo y comercial para preservar a las Mipymes y los miles de puestos de trabajo en riesgo”.



Y se mostró dispuesta a “confluir con los trabajadores, cooperativas, cámaras y otros sectores sociales en defensa del mercado interno, el trabajo y la producción nacional”.