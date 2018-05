20/05/2018 - 21:15 | Actualidad / Industriales bonaerenses advirtieron sobre pérdida de empleo en el sector y el avance de la inflación Herramientas: Compartir: La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) estimó hoy que en los últimos dos años se perdieron unos 60 mil puestos de trabajo en el sector, mientras subrayó que la inflación en 2018 no estará “dentro de la expectativa del Gobierno”. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, consideró en declaraciones a NA que “los últimos dos años no fueron buenos para el empleo industrial, pero sí a nivel general”.

“Se perdieron a nivel industrial 60.000 puestos y se generaron 400.000 en otros sectores”, calculó y sostuvo: “Esperamos a futuro recuperar ese empleo”.



En tanto, evaluó que “después de la crisis cambiaria, va a ser un año en el que el crecimiento esperado va a ser un poco menor” y pronosticó que “la inflación no va a estar dentro de la expectativa del Gobierno”.



Además, sostuvo que en el sector industrial impactó “la turbulencia financiera que hace subir la tasa de interés y genera un costo financiero mayor para las empresas industriales que operan”.



La entidad destacó la presentación de una nueva línea de créditos para la radicación de pymes en parques industriales bonaerenses y argumentó que se trata de “préstamos del BICE con bonificación de tasa del Ministerio de Producción y garantía de Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) para empresas de la provincia de Buenos Aires”.



"Cada comunidad tiene que tener su área de producción, con mucha tecnología, centros de incubación y de capacitación", consideró Rappallini.