18/05/2018 - 23:53 | Espectáculos / La guitarra amarilla de Prince subastada en 225.000 U$S en Nueva York

Una guitarra amarilla hecha a medida propiedad del difunto músico Prince se vendió por 225.000 dólares en Nueva York el viernes, encabezando una subasta de joyas, vestimentas y objetos de recuerdo del ícono del pop, informó la firma Juliens Auctions. La guitarra amarilla "Cloud" (Nube), llamada así por su cuerpo retorcido único, también tiene los símbolos de amor de Prince grabados entre los trastes, y había sido valorada antes de la subasta entre 60.000 y 80.000 dólares, aseguró Julien.



El año pasado, la casa de subastas vendió otra guitarra Cloud por 700.000 dólares.

Las Clouds fueron creadas para Prince por el luthier de Minneapolis Dave Rusan, una de ellas fue usada en la película de 1984 "Purple Rain", donde el alter ego de Prince "The Kid" recibe una como regalo de su novia Apollonia.



Un cuello de tortuga azul eléctrico con pantalones a tono que Prince -cuyos éxitos más conocidos incluyen a "1999" - vistió en una fiesta de fin de año en su finca de Paisley Park, en Minnesota, resultó subastada por 108.797 dólares según Julien.



Prince también lució el atuendo cuando tocó junto a Lenny Kravitz en la ceremonia de los Premios MTV en 1999.

Estaba valuado entre 50.000 a 70.000 dólares y era uno de los muchos artículos que figuraban en la lista como provenientes de la ex esposa de Prince, Mayte Garcia, una bailarina y madre del único hijo conocido del astro, el cual murió poco después de su nacimiento en 1996 debido a un extraño trastorno.



La subasta, que recaudó un total de dos millones de dólares, incluyó decenas de artículos de la superestrella, conocida por su estilo único y estrafalario, que iban desde fotos de la infancia hasta trofeos de oro y algunos de sus atuendos más llamativos.



Prince murió en abril de 2016 en su estudio y sede central de Paisley Park, debido a una sobredosis accidental de analgésicos potentes. Tenía 57 años. AFP/NA

