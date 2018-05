El municipio apoya el reclamo de la Técnica 3 de San Fernando

El establecimiento educativo ubicado en Virreyes Oeste transita una situación crítica en términos de infraestructura, dado que tras las intensas lluvias el agua ingresó a la institución y las autoridades se vieron obligadas a suspender las clases. Mientras aguardan las obras del gobierno de la Provincia desde 2017, el Municipio de San Fernando colaborará a través de su Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales con la colocación de un cerco perimetral para aportar seguridad al predio, por pedido de los vecinos y del Consejo Escolar.

En la Escuela Técnica Nº 3, ubicada en Miguel Cané 4565, las autoridades debieron suspender las clases porque las últimas lluvias inundaron la planta baja y el primer piso del edificio. Ahora esperan que se activen las obras que ejecuta la Provincia desde el 2017. Una vez más, el Municipio se acercó a colaborar, en este caso con la colocación de un cerco perimetral para aportar seguridad al establecimiento y evitar episodios de vandalismo.



La Presidenta del Consejo Escolar de San Fernando, Teresita Piaggi, manifestó: “La Municipalidad siempre colabora con nosotros y está en plena construcción del cerco; otra cosa no le podemos pedir porque hay una cuestión legal que es entre la empresa constructora y la Provincia. Esperamos que en poco tiempo las aulas puedan estar en funcionamiento”.



En 2016 la Provincia se comprometió a iniciar las obras, pero los primeros trabajos comenzaron un año después. A la Técnica Nº3 también asisten alumnos de la Secundaria Nº19, afectada por un importante incendio en 2013; sus alumnos todavía esperan regresar a su institución.



“Actualmente el establecimiento no tiene aulas para realizar los talleres, por lo que la escuela técnica carece de sentido, ya que es su principal actividad. Lo que la comunidad le ha pedido al Intendente fue la colocación de un cerco perimetral porque -por culpa del vandalismo- las aulas modulares no se pudieron utilizar hasta el momento. Ahora urge la refacción de esos espacios porque el establecimiento tiene nueve aulas anuladas precisamente por la obra”, explicó.



Piaggi concluyó: “Desde el Consejo lo único que podemos hacer es acompañar a los padres en las reuniones y darles explicaciones de las cosas que estuvieron ocurriendo. La obra de la Escuela Técnica N°3 fue iniciada por la Provincia y por la Unidad Ejecutora Provincial, y en este momento está bajo su cargo”.