Se realizó en Vicente López la primer charla con los futuros candidatos de Cambiemos

En el Centro Universitario de Vicente López se llevó a cabo la primer charla con los futuros candidatos de cambiemos en los distintos distritos de la provincia. “La gestión es un ida y vuelta, los vecinos serán sus jefes”, afirmó Jorge Macri



Durante su presentación, el intendente Jorge Macri comentó los distintos hitos sobre su gestión en Vicente López, y remarcó temas como los retenedores que se hicieron para solucionar el día a día de los vecinos frente a las lluvias, la fluidez que se generó con el Metrobus, siendo este el primero en el conurbano, y profundizó sobre la tasa de mortalidad infantil del municipio, siendo la menor del país.



“Es un gran orgullo poder dar la primera charla con intendentes en el marco de la ‘Escuela de Gobiernos Locales'. Para mí ser intendente es mucho más que un trabajo. Es una pasión que, sin dudas, crece cada día un poco más”, expresó Macri, luego, añadió “en el 2011 asumí como intendente perteneciendo a un espacio distinto al que el país y la provincia. Éramos los únicos gobernantes del PRO en la provincia, y eso significó un gran desafío para nosotros, porque en ese momento si no pensabas como el gobierno de turno, eras considerado un enemigo”.



Tras contar su experiencia como intendente desde el principio de la gestión y contar los distintos hitos que tuvo en estos años, el intendente Macri y los secretarios de su gobierno recibieron preguntas de ‘los alumnos', quienes serán futuros posibles candidatos en sus distritos, para intercambiar experiencias y enriquecerse de contenidos para llevar a cabo al momento de gestionar sus territorios.



Al momento de remarcar la participación como intendente frente a los vecinos, Jorge Macri dijo “Este tipo de relación con los que viven en nuestro municipio no se logra estando atrás de un escritorio y no conociendo la realidad. Se logra recorriendo cada calle, conociendo los lugares importantes para ellos, y sobre todo, escuchando sus problemas e ideas”.



Para finalizar, señaló a los presentes que ”muchos de ustedes van a tener la enorme responsabilidad de ser candidatos a intendentes en el 2019. Por eso, es muy importante que sepan que la gestión es un ida y vuelta, y que los vecinos son nuestros verdaderos jefes”.



Entre los futuros posibles candidatos presentes se encontraba el concejal de Tigre, Segundo Cernadas, el concejal de Ituzaingó, Gabriel Pozzuto y el Presidente del bloque de Cambiemos de Ezeiza, Ruben Barabani, Agustina Ciarletta de San Fernando entre otros.



Al finalizar la clase, se contó con la presencia del periodista británico y escritor de grandes obras, como “la sonrisa de Mandela”, John Carlin, quien dio una charla motivadora de cara al futuro