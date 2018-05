Según el gobierno, “no hay una sola pyme que haya cerrado por las tarifas”

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que en la Argentina “no hay una sola pequeña o mediana empresa que haya cerrado por las tarifas” de gas, electricidad y agua, que acumulan fuertes aumentos en los últimos dos años.



Cabera confirmó que la administración de Mauricio Macri tiene “previsto” volver a autorizar un incremento de tarifas de electricidad “para octubre”, pero aclaró que “aún no sabemos si se aplicará”.



El funcionario estuvo en Córdoba junto al presidente Mauricio Macri para participar de la denominada “Mesa de la Industria Automotriz”, en el complejo autopartista Fumiscor-Famma, donde rechazó que las tarifas estén afectando a las empresas.



“Lo niego en forma terminante. No hay una sola Pyme que haya cerrado por las tarifas. La energía incide entre el tres y el cinco por ciento de los costos. El 95 por ciento está en otras cosas”, dijo el funcionario al diario La Voz del Interior.



Según el funcionario nacional, “es un tema cultural” pensar que el ajuste de tarifas está golpeando con dureza a las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales e indicó que a las pymes les subió “1.200%” cualquiera de los otros costos entre 2003 a 2015 y “las tarifas, cero”.



“El día que les aumentan las tarifas no pueden atribuirle crisis a este factor. Los motivos de los males son otros. Las tarifas bajas desincentivaron la eficiencia energética”, sostuvo el ministro de Producción.



Al defender la política tarifaria que viene implementando la administración de la alianza Cambiemos, Cabrera dijo que la función del Gobierno es dar “señales claras de precios y ayudar a financiar la reconversión de procesos”.



El funcionario también analizó la devaluación del 20% que experimentó el peso frente al dólar estadounidense en las últimas semanas y su impacto en la actividad económica.



“El tipo de cambio va a modificar el costo de los insumos.



Apelamos a la responsabilidad de los empresarios para que suban sólo en la medida que les aumenten esos insumos. Igual creo que esta vez no va a ser tan así porque todos quieren cuidar el mercado”, dijo.