18/05/2018 - 9:07 | Policiales / La policía de la ciudad incautó más de 6.800 medicamentos que eran vendidos de forma ilegal

Más de 6.800 medicamentos que eran vendidos en forma ilegal en un local de ramos generarles no habilitado para la comercialización de fármacos fueron incautados por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de San Cristóbal.

La División Delitos Contra la Salud realizó una investigación para determinar si en un local que funciona como kiosco y bazar se realizaba la venta de medicamentos de venta libre y bajo receta, sin la habilitación correspondiente.



Como resultado de estas tareas, los agentes se dirigieron al comercio ubicado en la intersección de las avenidas Jujuy y Cochabamba, donde observaron a un hombre que trasladaba varias bolsas de consorcio del local en cuestión hacia otro ubicado a escasos metros.



Atento a ello y para evitar que se la mercadería incriminatoria del lugar, se realizó consulta con la Unidad Fiscal Especializada en Materia de Ambiente (UFEMA), a cargo de Blas Matías Machienzi, que dispuso el ingreso a los dos comercios junto a inspectores del Gobierno de la Ciudad.



Fue así que al inspeccionar el primer comercio de nombre "Génesis", se encontró en el depósito 850 cajas de medicamentos conteniendo un total de 6.800 pastillas, las cuales no se pudo justificar su procedencia.



Por su parte, en el otro comercio no se encontró medicación alguna.



Por disposición la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (UFEMA), a cargo de Blas Matías Machienzi, se procedió a imputar en la causa al propietario del comercio por infracción a los artículos 77 del Código Contravencional (ejercicio ilegítimo de una actividad) y 201, párrafo 5 del Código Penal (venta ilégitima de sustancias medicinales que requieran receta).