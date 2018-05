Tigre concientizó a la comunidad en el Día Internacional de la Hipertensión Arterial

Lo hizo con postas de atención gratuitas, tanto en la estación fluvial como en la estación de trenes del distrito. Allí, los vecinos pudieron acercarse para controlar su presión arterial e informarse sobre la enfermedad, sus cuidados y recomendaciones. El municipio cuenta con 22 centros de salud y un catamarán sanitario, donde la problemática puede ser tratada de forma inmediata.



En el marco del Día Internacional de la Hipertensión Arterial, el Municipio de Tigre realizó una campaña de concientización, a través de postas de atención gratuitas, instaladas en esta oportunidad en la estación de trenes y en la estación fluvial del distrito.



Allí, vecinos, comerciantes y visitantes pudieron controlar su presión arterial e informarse acerca de las causas, los tratamientos y lo consejos a tener en cuenta en caso de tener hipertensión, con médicos y estudiantes de la Escuela de Enfermería del municipio, que participaron de la jornada. Además, el equipo del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) se hizo presente para fomentar hábitos saludables en las comidas y dar a conocer el programa "Tigre Pesa".



El secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, acompañó a la comunidad durante la jornada y afirmó: "La hipertensión es la enfermedad más prevalente y el factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebro vasculares. Por eso, como municipio tomamos la decisión de salir a la calle a tomarle la presión a los vecinos y concientizar acerca de esta problemática".



Y agregó: "Hace poco firmamos un convenio con la Cámara de Panaderos, con el objetivo de bajar la cantidad de sal que se usa en los productos panificados y esto se enmarca dentro de una política integral que tiene Tigre para reducir los factores de riesgo. Tener la presión alta sostenida por mucho tiempo deteriora el árbol arterial de las personas y eso termina siempre en algo indeseado. Por eso, el deseo de nuestro intendente Julio Zamora es prevenir y tratar de que llegue la menor cantidad de casos posibles de enfermedades a nuestro sistema de salud".



La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente que afecta a un tercio de la población adulta. Se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular. Se puede evitar si se controla adecuadamente.



Cinthia Escobar, estudiante de la Escuela de Enfermería del municipio, participó de la jornada y destacó: "Como experiencia personal, esta iniciativa nos ayuda un montón para continuar aprendiendo en nuestra carrera y al mismo tiempo, acercarnos a las personas para concientizar sobre la hipertensión y difundir las recomendaciones necesarias para hacerle frente".



La única manera de detectar la hipertensión es su medición. En la mayoría de los casos, no puede curarse, pero sí controlarse. Para lograrlo debe seguirse un tratamiento regular de por vida. La medicación es sólo una parte de ese tratamiento. Fundamentalmente se aconseja: reducir el peso corporal si hay sobrepeso; reducir el consumo de sal a 4-6 gramos al día; reducir la ingesta de alcohol, que en las mujeres debe ser inferior a 140 gramos a la semana y en los hombres, inferior a 210 gramos; realizar actividad física, preferentemente pasear, correr moderadamente, nadar o ir en bicicleta, de 30 a 45 minutos, un mínimo de 3 veces por semana; reducir el consumo de café; consumir alimentos ricos en potasio, como legumbres, frutas y verduras; abandonar el hábito de fumar; y seguir una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados y pobre en grasas saturadas.



Marina, vecina del distrito, comentó: "Hay mucha gente hipertensa que no lo sabe. En mi caso, lo soy y es importante controlarlo y tomar la medicación adecuada. Es muy buena esta iniciativa y ojalá todos los vecinos tomen conciencia y empiecen a cuidarse más". En tanto, Lucas, empleado de un comercio del distrito, afirmó: "Me parece buenísimo que emprendan este tipo de campañas. Ojalá otros municipios lo puedan replicar y que todos tomemos conciencia de lo importante que es controlar nuestra salud".



El Municipio de Tigre cuenta con 22 centros de salud en todo el distrito y un catamarán sanitario en el Delta. En todos ellos, los vecinos pueden controlar su presión arterial, recibir la medicación correspondiente y/o acceder a la prescripción del tratamiento adecuado, luego de un diagnóstico.



