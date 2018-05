17/05/2018 - 14:57 | Servicios / Novedades en el tratamiento de un tipo específico de cáncer de pulmón Herramientas: Compartir: Una terapia dirigida específicamente para pacientes con un subtipo específico de cáncer de pulmón “de células no pequeñas” fue aprobada hoy por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se trata de la indicación de la combinación oral de dos drogas (dabrafenib y trametinib, que ya se encuentran disponibles en nuestro país) para el tratamiento de pacientes con un subtipo específico de cáncer de pulmón ‘de células no pequeñas (CPNPC)' con mutación BRAF V600E, en su estadio avanzado.



Esta combinación constituye la primera terapia dirigida aprobada específicamente para esta población de pacientes.



Se estima que cada año en el mundo entre el 1 y el 2 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado son diagnosticados con este subtipo específico, lo que representa unos 36 mil casos por año.



El oncólogo Gonzalo Recondo, jefe del Servicio de Oncología del Centro de Educación Médica e Investigación Clínica (CEMIC), destacó que “la aprobación de la combinación de dabrafenib y trametinib representa una buena noticia, ya que nos permitirá disponer de una nueva alternativa terapéutica de la categoría de las terapias dirigidas, que nos han permitido cambiar la historia natural de la enfermedad en forma muy significativa”.



“Estos pacientes, que presentan un subtipo de enfermedad de difícil abordaje, y para el que existían pocas alternativas de tratamiento, hoy cuentan con una terapia oral más simple, que no es quimioterapia ni tiene que inyectarse y que demostró muy buenos resultados”, afirmó la oncóloga Claudia Bagnes, jefa de Servicio de Oncología del Hospital Tornú.



Recondo indicó que “hasta hace unos 10 años, tratábamos a todos los pacientes con cáncer de pulmón de este tipo denominado de células no pequeñas, solo con quimioterapia”.



“Hoy, afortunadamente disponemos de un conjunto de alternativas terapéuticas para tratar diferentes tipos de mutaciones”, completó el especialista.



A su vez, Bagnes destacó que “particularmente en la Argentina, partiendo de la base del total de casos del cáncer de pulmón, y extrapolando cifras de prevalencia de otros países de este subtipo específico (CPNPC BRAF V600E+), podemos estimar una cantidad cercana a los 100 nuevos casos por año, lo que arroja en promedio casi 2 nuevos diagnósticos cada semana en nuestro país”.

En todo el mundo, el cáncer de pulmón causa más muertes que el cáncer de colon, mama y próstata juntos y se estima que cada año se diagnostican 1,8 millones de casos nuevos.



Entre los pacientes con CPNPC avanzado, cerca del 30 por ciento presenta una mutación en genes específicos que comandan la evolución del tumor (EGFR, ALK, ROS y ahora BRAF) que pueden abordarse con las nuevas terapias dirigidas a esos blancos específicos disponibles.



Para determinar el tratamiento a seguir en pacientes con cáncer de pulmón, las organizaciones médicas recomiendan analizar estas mutaciones específicas denominadas biomarcadores.



Las investigaciones en terapias dirigidas han contribuido a transformar los enfoques de tratamiento en personas que conviven con estos tipos de cáncer de pulmón.



“El tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas (CPNPC) será muy diferente de acuerdo con los resultados de los biomarcadores, que funcionan como predictores del grado de respuesta que tendremos a la medicación, de ahí la importancia de la realización de este tipo de tests”, recalcó Recondo.



La aprobación de la combinación de dabrafenib y trametinib se basó en los resultados de eficacia y seguridad que arrojó una investigación en Fase II con tres cohortes, multicéntrica, no aleatoria y abierta en la que se reclutó a pacientes con CPNPC con mutación en BRAF V600+ en estadio IV.



El estudio, llevado adelante por David Planchard, del Instituto Gustave Roussy de París, junto a un grupo de colaboradores, se denominó BRF 113.928 y sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet Oncology.



El trabajo fue el primero que analizó la combinación oral de estas dos drogas en el tratamiento en primera línea en pacientes con esta condición.



Para el objetivo primario de la tasa de respuesta global (TRG) evaluada por el investigador, 36 pacientes no tratados previamente que recibieron 150 mg de dabrafenib dos veces al día y 2 mg de trametinib una vez al día demostraron una TRG del 64 por ciento.



En la población previamente tratada que recibió la misma dosis, los pacientes mostraron una TRG del 66,7 por ciento.



La respuesta fue duradera, con una mediana de duración (DoR) de 10.4 meses.



“Los resultados obtenidos con estas drogas representan una muy buena respuesta: se achican los tumores y aumenta la sobrevida libre de progresión, en definitiva, el paciente puede vivir más y mejor, con la posibilidad de contar en el tiempo con nuevos desarrollos que le permitan seguir dando lucha contra su enfermedad”, observó Bagnes.



En la misma línea, Recondo remarcó que entre las conclusiones, “se destaca la alta tasa de reducción del tamaño del tumor, reducción que se mantiene en el tiempo, lo que permite que estos pacientes puedan vivir durante años”; destacando la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad, “ya que en muchos casos se detecta en forma tardía y eso limita la posibilidad de contar con el beneficio de este tipo de tratamientos”.



La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos concedió la designación de ‘Terapia Innovadora' a dabrafenib y trametinib para este mismo grupo de pacientes en 2015 y la Revisión Prioritaria en noviembre de 2016.



Mientras que la Unión Europea la aprobó en abril de 2017 para sus 28 estados miembros más Islandia y Noruega.



El uso combinado de estas medicaciones también ha sido aprobado para pacientes con melanoma inoperable o metastásico, cuyos tumores expresan la misma mutación BRAF V600, en Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá y Argentina, entre otros países.



"Con esta aprobación ya son cuatro los biomarcadores genómicos sobre los que podemos actuar en diferentes tipos de cáncer de pulmón metastásicos: la mutación BRAF V600E se suma a las ya disponibles EGFR, ALK y ROS-1. Ojalá en un futuro cercano se sigan desarrollando medicaciones blanco específicas para más mutaciones, de manera de disponer de alternativas terapéuticas para un mayor número de pacientes", concluyó Recondo.