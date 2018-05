Boca hizo su parte al golear a Alianza Lima y Palmeiras le dio una ayuda para pasar a los octavos de final de la Libertadores

Boca impuso su autoridad y mejor juego ante el eliminado Alianza Lima de Perú y lo goleó esta noche como local por 5 a 0, por la última fecha del Grupo 8, resultado que se complementó con el triunfo de Palmeiras en Brasil 3 a 1 ante Junior de Barranquilla para permitirle al "Xeneize" clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

El equipo auriazul se impuso con los goles de Edwin Cardona, a los 13 minutos, Frank Fabra, a los 19, y un doblete de Ramón "Wanchope" Ábila, a los 34 y 43, todos en el primer tiempo, mientras que en el complemento aumentó Carlos Tevez, a los 10.



Boca, con 9 puntos, se clasificó segundo del Grupo 8, que lideró con 16 Palmeiras de Brasil, que en la última jornada -y con suplentes- derrotó como local a Junior de Barranquilla por 3 a 1.

De esa manera, el elenco colombiano quedó tercero con 7 unidades y jugará la segunda fase de la Copa Sudamericana, mientras que Alianza Lima cerró las posiciones con un punto.



La semana no pudo ser mejor para el conjunto de la Ribera, ya que el miércoles pasado se coronó bicampeón del fútbol argentino.



El público boquense estuvo pendiente de lo que le ofrecía el equipo del "mellizo" necesitado de un triunfo y con la atención puesta en lo que sucedía en San Pablo, en donde los tres goles del colombiano Miguel Borja para Palmeiras, llevaron tranquilidad.

.

Un primer tiempo demoledor.

Boca salió convencido de lo que quería conseguir, es decir un triunfo que le permita depender de sí mismo, aunque a sabiendas que lo que pudiera hacer Junior condicionaba su esfuerzo.



Sin embargo, un desborde de Fabra por la izquierda y un pase de Pavón para Cardona, terminó con un zurdazo del colombiano junto al palo derecho de Angelo Campos.



Una muy buena producción de Tevez y la movilidad de los laterales, fue la combinación letal para que Boca llegase al segundo tanto con una buena penetración de Fabra que doblegó al arquero rival.



Pero claro, los goles fueron haciendo mella en la ya endeble moral del conjunto limeño, y en una gran escapada y una mejor definición de Abila, el tercero llegó por decantación, y luego un centro de Fabra sirvió para que "Wanchope" toque para el cuarto.

.

El gol de Tevez, los goles de Palmeiras.

A los 10 minutos del segundo tiempo Tevez terminó de cerrar el partido cuando recibió un pase de Pavón y marcó el quinto con un remate fuerte y alto.



Pero claro, la atención de los hinchas de Boca, en gran parte del partido estuvo no solo en la Bombonera, sino también en San Pablo donde los goles de Borja -el delantero del Palmeiras- se gritaron en La Boca como si tuviera la camiseta auriazul.



En la cancha, con el 5 a 0, Alianza Lima trató de vender caro el honor con un gol, pero ni la iniciativa, ni las ideas estuvieron del lado del equipo conducido por el uruguayo Pablo Bengochea.

Boca siguió dominando todo, no solo lo que sucedía en el campo de juego en donde era protagonista, sino también en San Pablo, ante cada gol de Palmeiras que permitió, en parte, la clasificación del "xeneize".

.

Síntesis:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Nahitan Nández y Edwin Cardona; Carlos Tevez, Ramón "Wanchope" Ábila y Cristian Pavón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Alianza Lima: Angelo Campos; José Cotrina, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós, Pablo Lemos; Tomás Costa, Paulo Cruzado; Hober Leyes, Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo. DT: Pablo Bengoechea.



Goles en el primer tiempo: 13m Cardona (BJ), 19m Fabra (BJ), 34m y 43m Ábila (BJ).

Gol en el segundo tiempo: 10m Tevez (BJ).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Oscar Vilchez por Maximiliano Lemos (AL) y Luis Garro por José Cotrina (AL), 16m Mario Velarde por Cotrina (AL), 25m Gago por Tevez (BJ), 32m Walter Bou por Pavón (BJ) y Sebastián Pérez por Pablo Pérez (BJ).

Boca 5 - Alianza Lima (Perú) 0.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Mario Díaz De Vivar (Paraguay).