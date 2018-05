Hieren de seis balazos a la dueña de un supermercado chino en Del Viso

Dos hombres hirieron de seis balazos a la dueña de un supermercado chino en Del Viso, en el partido bonaerense de Pilar, y huyeron sin robar nada y los investigadores del caso sospechan que se trató de un ataque de índole mafioso.

El hecho ocurrió este martes, en horas de la mañana, en el supermercado “Anamá”, ubicado en la ruta 8 y calle San Cayetano, de esta zona del partido de Pilar, cuando You Jingyi se encontraba en el sector de la verdulería del local, en momentos en que los desconocidos arribaron en moto y uno de ellos bajó, entró corriendo y sin quitarse el casco ni mediar palabras, abrió fuego contra la mujer.



Tras disparar varios balazos, seis de los cuales impactaron en el cuerpo de la comerciante, el supuesto sicario huyó, junto a su cómplice, que había quedado en la puerta, sin sustraer el dinero de la caja registradora, ni mercadería del local.



Los vecinos del barrio Pinazzo de Del Viso, algunos de los cuales fueron testigos de lo sucedido, mencionaron que “estos tipos no vinieron a robar, sino directamente a matar a la china, cuando eran las 10 de la mañana, en pleno día y a la vista de todo el mundo”.



De acuerdo a lo indicado por los médicos que la asistieron, tras ser trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Sanguinetti de Pilar, You Jingyi recibió dos disparos en el tórax, uno en el abdomen, dos en el brazo derecho (lo que le produjo fracturas) y uno en el brazo izquierdo.



Debió ser operada de urgencia, quedando internada en estado crítico en la sala de terapia intensiva. Un jefe policial, que tomó intervención en el caso, sostuvo que “por la mecánica del hecho, todo indica que se trató de un ataque de la denominada mafia china”.



De los atacantes aún no hay pistas, pero abandonaron la motocicleta poco después de fugarse y ésta fue encontrada.



“En este momento se están chequeando las cámaras, para ver cuándo dejan la moto, cuándo hacen el cambio a otro vehículo y por dónde fueron”, dijeron las fuentes consultadas.



La causa es llevada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 4, que dirige Jorge Nocetti.