16/05/2018 - 17:54 | Información General / Tras la viralización de un video, separaron de su cargo a una profesora que justificaba en sus clases a Hitler Herramientas: Compartir: Una profesora de historia que trabajaba en una escuela católica del partido bonaerense de Morón fue separada de su cargo y no volverá a dar clases, tras la viralización de un video que fue grabado en 2015 en una de sus clases, y en el que reivindicaba al nazismo y justificaba “el odio hacia el judío”. Según confirmó a NA José Alberto Coronel, el representante legal del Instituto Jesús Maestro, este miércoles por la mañana y tras la viralización del video en las redes sociales y la difusión en algunos medios de comunicación, la institución tomó la decisión de separarla del cargo y de hacer las denuncias correspondientes. .



“A Adolf Hitler lo demonizaron, pero no fue tan así”, resume la profesora de Historia y también de Construcción Ciudadana, Denise Evequoz, en el video que fue grabado por un alumno que iba a 4to año en 2015.



Otra de las frases de la maestra en esa clase y que le costó el cargo, fue: “Los judíos se aprovechaban de la gente que necesitaba plata. Esto generó un cierto odio hacia el judío. El judío nunca estuvo bien visto en toda la historia de Europa. Toda Europa era antisemita”.



Luego, en otra parte de la grabación, se ve que argumenta: “Los judíos tenían plata pero no ayudaron en nada a mejorar Alemania y esto generó más bronca hacia el judío. Así surge este odio generalizado, no fue sólo Hitler”.



Tras la introducción, la profesora blanquea el objetivo de su clase al indicar que hizo un claro recorte de esta triste etapa de la historia: “Puse cosas buenas que hizo Hitler porque ustedes en libros e internet van a leer cosas malas”.



Entonces llegó otra justificación: “Hubo campos de concentración, fueron terribles, murió mucha gente pero no fue el único régimen que mató gente. También lo hizo Mao Tsé Tung. Y Stalin”.



Luego, ocupó el tiempo restante de su exposición en enumerar “las cosas buenas que hizo Hitler”.



Al finalizar su clase, reafirma sus convicciones personales frente a los alumnos: “No fue todo malo, sacó a Alemania adelante.



A Hitler lo demonizaron pero no fue tan así. Pero bueno, la historia la escriben los que ganan. Si hubiese ganado Hitler, él hubiera hablado mal de Estados Unidos”.



“Ese video se grabó en 2015 y ella siguió dando clases, pero hoy la desplazamos y la retiramos del cargo porque no puede estar al frente de un aula dictando clases con esa forma de pensamiento”, comentó Coronel, el representante legal de la institución.



Y agregó: “No hay una justificación para que ella siga dando clases por eso presentamos el caso en el Ministerio de Educación, y también al director provincial de la gestión privada. Ahora la justicia se va a hacer cargo”.



Coronel contó además que este miércoles cuando se le comunicó a la profesora que fue separada de su cargo, ella se mostró tranquila, sin resistencia, y que fundamentó que eran contenidos históricos: “pero no hay una justificación para que siga dando clases”.



Trascendió que Evequoz, que en las redes sociales se hace llamar “Ana Elisa Duprat”, fue denunciada en las redes por la organización Acción Antifascista de la ciudad de Mar del Plata.

.

La DAIA denunciará a la docente ante la Justicia Federal

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), emitió este miércoles un comunicado en el que expresó “su beneplácito ante la reciente separación de su cargo de la profesora de Historia Denise Yannete Evequoz, del Instituto Jesús Maestro de la localidad de Morón”.



“La entidad accionará legalmente ante la Justicia Federal contra la docente, al haber infringido la Ley Antidiscriminatoria vigente. La DAIA no tolerará nunca estas expresiones que atentan contra la democracia y la convivencia pacífica, distorsionando la Historia”, señalaron en el comunicado.



Y agregaron: “La DAIA hace un llamado a los diferentes sectores que componen la sociedad argentina, especialmente a quienes tienen la responsabilidad de educar, a condenar estos actos; y reafirma su compromiso irrenunciable de combatir el antisemitismo y toda forma de discriminación”. Volver