16/05/2018 - 18:37 | Información General / Macri llamó a "profundizar" la reducción del déficit fiscal y garantizó que el FMI no condicionará a su gestión

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que la Argentina debe "profundizar" la reducción del gasto público porque "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene", mientras garantizó que el FMI "no va a condicionar" al Gobierno para brindar la línea de financiamiento solicitada. "Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente", enfatizó el presidente.



En conferencia de prensa, el jefe de Estado pidió hacer “algo positivo para fortalecer el crecimiento” y evaluó que la Argentina debe “acelerar” el proceso para lograr la reducción.



Sobre el nivel de actividad, resaltó que se dieron “siete trimestres consecutivos de crecimiento”, lo cual consideró una “muestra” de que el país tiene “futuro”.



“Por mi personalidad, siempre he sido muy positivo y tal vez puse metas muy ambiciosas para todos”, reconoció.



Así, insistió: “Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó por eso”.



“Lo que está pasando en el país en un hecho concreto y para que eso pueda fortalecerse, necesitamos sacar esta mochila”, indicó.



“Tenemos que sentarnos a hacer un gran acuerdo sobre cómo vamos a equilibrar algo que la Argentina no logra hacer hace más de 70 años”, insistió y pidió no usar “más parches”.



“Es una responsabilidad de los dirigentes”, aseguró el Presidente en la Quinta de Olivos.



En tanto, afirmó: “La gente es la primera que pide y reclama que se pongan las cosas sobre la mesa y se resuelvan”.



“Tenemos que equilibrar las cuentas públicas”, insistió, al tiempo que criticó el “abuso en el gasto público” de años anteriores.



Además, aclaró: “No podemos cargar la responsabilidad de reducir el déficit en más impuestos”.



Al hacer referencia a las negociaciones con el FMI, subrayó: “El Fondo no habló de las leyes laborales, tampoco planteó nada del tipo de cambio”.



El mandatario aseguró: “Les decimos exactamente lo que se habla. Acá no hay agendas ocultas. No hice ninguna negociación oculta”.



Según afirmó, las negociaciones mantenidas con el FMI estuvieron vinculadas con “valores estructurales”.



“El FMI no se mete con nuestra legislación ni con el tipo de cambio. Nadie nos va a condicionar”, insistió.



Destacó que el crédito del organismo a la Argentina "representa también el apoyo que el mundo está dando".