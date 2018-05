Piden la inmediata apertura de paritarias en Vicente López

Trabajadores nucleados en ATE Zona Norte realizaron una asamblea en el hall central del hospital Houssay de Vicente López para pedir la apertura inmediata de la paritaria municipal a la vez que rechazaron el tarifazo de los servicios públicos.

Sobre la convocatoria, El titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, manifestó: “Es impresionante lo que afecta al bolsillo del trabajador los brutales aumentos de los servicios. Necesitamos que se abra inmediatamente la paritaria para empezar a cobrar los aumentos de este año. El ejecutivo no ha hecho ninguna propuesta formal así que nosotros dejamos en claro que en este marco no podemos pedir menos que un aumento del 26% con cláusula gatillo. La devaluación y el tarifazo obliga a Jorge Macri a abrir la paritaria inmediatamente”.



Consultado por los tiempos para cerrar el acuerdo salarial respondió: “Estamos muy retrasados y los aumentos son a partir del primero de este mes. No queremos que nos convoquen a las corridas y que después nos echen la culpa que si no cerramos los compañeros no cobran los aumentos. No podemos firmar cualquier cosa menos en este marco donde los precios de los alimentos se fueron por las nubes y tenemos compañeros que pagan seis mil pesos de luz cuando ganan quince”.



También informó que “si nos ofrecen un 15% como lo están haciendo los gobiernos de Cambiemos adelantamos que esa cifra la rechazamos. Esperamos que Jorge Macri no se ponga en la misma sintonía de Vidal y Mauricio Macri que ofrecieron aumentos miserables. No vamos a firmar ningún acuerdo a la baja”.