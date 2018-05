Horóscopo correspondiente al miércoles 16 de mayo de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Jornada de reconocimiento interno. Logra enfrentar una realidad que podrá manejar sabiamente. Situación del pasado vuelve reflejada en algo nuevo. Sugerencia: saber que las buenas cosas también pueden volver a nuestras vidas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- No se inquiete ante noticia nueva. Nada lo desbordará, todo podrá manejarlo con inteligencia. Una nueva posibilidad en el plano afectivo. Sugerencia: aprender a controlarse.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Un encuentro fortuito le hará pasar un rato interesante que lo dejará pensando. Trate en este día especial de solucionar un problema que está en su conciencia. Sugerencia: el alma siempre trata de encontrar la respuesta espiritual.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Nada escapa a la realidad que debe enfrentar en el plano afectivo. Lo importante en la jornada es tratar de dialogar. Sugerencia: todo puede hablarse, todo puede cambiar.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una apertura y una sensación nueva sentirá en el plano afectivo. Todo podría darse si logra aceptar que a veces se equivoca. Sugerencia: la vida nos da pruebas constantes.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Día pleno, gratitud y buen ánimo. Las relaciones familiares progresan y se perfilan a la calma. Un momento interesante en el plano laboral. Sugerencia: agradecer las buenas cosas que nos pasan.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Si puede trate de manejar esas sensaciones que tiene frente a alguien que forma parte de su entorno. Novedad en el área de las actividades. Sugerencia: la mente maneja más cosas de lo que imaginamos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una nueva conversación acerca de un tema que lo preocupa con familiar. Se encausa un proyecto.

Sugerencia: saber esperar, saber comprender.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Los argumentos con que le plantean problema afectivo son poco claros. Provoque más diálogo. Un sueño que se concreta. Sugerencia: hacer las cosas lo mejor que podemos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Su mente con ganas de descansar. Trate en esta jornada de hacer lo que puede. Nuevos contactos. Sugerencia: comprender que las cosas no son siempre de una sola manera.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- La mejoría en el plano emocional se deberá a encuentros y reencuentros que tendrá en una reunión. Satisfacción y el valor de la amistad a flor de piel. Sugerencia: reconocer nuestras virtudes.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Algo melancólico el día. Debería ponerle color a su mirada a veces algo pálida. Una sorpresa positiva que verá realizada muy pronto. Sugerencia: saber que la vida la hace uno mismo y no el destino.