Polémica por un manual de la AFA con consejos para saber “qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó hoy un polémico manual con consejos para saber “qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa” en el marco de un curso que realizó con el objetivo de capacitar en “conocimientos mínimos necesarios a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al Mundial Rusia 2018”.

“Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención en si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido.



La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen”, es la primera de ocho sugerencia que aparecen en el manual que este martes por la tarde integrantes de la Comisión de Responsabilidad Social, Deportiva y Sustentabilidad de la AFA, entregaron a los participantes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.



Otra de las sugerencias, es: “A las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos”.



Y también escribieron: “No hagas estúpidas preguntas sobre sexo. Para los rusos el sexo es algo muy privado y no se discute sobre el tema en público”.



Un rato después, tras la viralización de algunas páginas del manual, las personas a cargo de la jornada lo retiraron, le arrancaron las polémicas páginas y lo volvieron a entregar a los participantes.



“Sólo les faltó hablar de 'las rusitas' y dos puntos más para que pudiéramos decir que es un ejemplo perfecto de un decálogo de estereotipos de género que lo único que refuerzan es más de lo mismo: mujeres en lugar de objetos de deseo masculino y la posición de los varones como animales o predadores (hetero) sexuales”, indicó a NA Eugenia Tarzibachi, psicóloga y coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria en Género, Salud en el Siglo XXI (UNSAM).



Al ser consultada sobre los ocho puntos del manual, la especialista agregó: “Es un instructivo sobre cómo levantar una mujer rusa, ícono del canon occidental de belleza femenina (fuertemente atravesado por el racismo: blancas, rubias, ojos claros, esbeltas, altas). Y los destinatarios de ese curso son otro estereotipo: hombres argentinos con intenciones de tener algún encuentro (sexual) con una 'chica rusa'. Los ocho puntos recorren tips y no es nada menos que una mujer, señores de AFA. Es decir, un ser humano”. .



En tanto, María de las Nieves Puglia, docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y miembro de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM, se refirió también a los puntos del manual y dijo: “No es sorpresiva la relación entre fútbol y sexualidad. Organizar un momento de efervescencia social machista como se ha construido históricamente el mundial implica también gestionar la sexualidad donde el producto que se ofrece no es sólo el consumo del fútbol sino el acceso a las mujeres rusas”.



Y concluyó: “Que la AFA construya una esencialización de las mujeres rusas y proponga una especie de “guía del levante” coloca al mundial lejos de ser sólo un evento deportivo, para devenir en un evento de festejo de la cofradía de machos”.



Por su parte, la socióloga e historiadora Dora Barrancos, Directora del Conicet por las Ciencias Sociales y Humanas, expresó: “Esto está más cerca de lo patético que de lo propiamente comunicacional. Pocas veces se ha visto este guiso testosterónico que es de una indigestión absoluta, porque además de ser de mal gusto tiene una apreciación muy marcada de la objetividad acerca de las chicas rusas. Menos mal que lo sacaron de circulación”.