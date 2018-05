Messi: “hacer un buen mundial sería estar entre los cuatro primeros”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, sentó hoy posición de lo que sería conseguir un “buen Mundial” en Rusia 2018, llegando a estar entre los cuatro mejores del certamen, al igual que en Brasil 2014.



En una íntima entrevista con TyC Sports en su casa de Castelldefels, en Barcelona, el astro confesó su expectativa a un mes del debut frente a Islandia, en Moscú, por el Grupo D.



“Hacer un buen Mundial es pensar entre los cuatro primeros, meternos entre los cuatro mejores, porque Argentina mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene. Si bien nos costó muchísimo en el último Mundial llegar a esa instancia, me parece que tenemos que estar ahí”, explicó.



En ese sentido, volvió a insistir en que este grupo que lidera futbolísticamente hace varios años no tiene “obligación con nadie” de conseguir un título que, a nivel mayor, se niega desde 1993.



“Somos los primeros que queremos ganar, por el hecho de haber estado en tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos superar, un deseo de todos los que venimos esta ultima década o llevamos tiempo en la Selección”, justificó.



Asimismo, al recordar la final perdida frente a Alemania en suplementario en el estadio Maracaná de Río de Janeiro hace cuatro años, Messi no dudó sobre qué momento intentaría revivir si fuera posible.



“Cambiaría la definición mía, porque viendo el video y el momento me doy cuenta que no le doy bien. Le pegaría igual pero con más empeine. Le pegué mal y si me gustaría volver atrás y tener esa situación”, afirmó sobre la opción que tuvo en el segundo tiempo, en la que definió cruzado y la pelota rozó el palo antes de perderse por la línea de fondo.



Con la experiencia que le dieron las dos primeras frustaciones en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, más la sed de revancha con la que quedó en Brasil 2014, Messi dio su parecer sobre qué necesita la Selección argentina para levantar el máximo trofeo del fútbol mundial.



“Tenemos que estar todos bien si queremos tener alguna chance en el Mundial y creo que cada vez es más difícil, porque cada vez las Selecciones están más preparadas, cualquier equipo medio pelo que se arma bien defensivamente te gana a la contra, entonces el fútbol se hizo muy táctico, muy constructivo, te estudian mucho, tenemos que estar todos bien para atacar y para defender”, aseguró.



Y agregó: “Soy de pensar y muchas veces lo he pensado que decide Dios. Él sabe por qué hace las cosas, si tiene que llegar va a llegar cuando Él decida. Nosotros vamos a hacer todo, vamos a competir todos los partidos para tratar de ser campeones como hicimos el Mundial pasado, pero Dios no quiso que las que tuvimos sean goles”.



Asimismo, volvió a recordar aquella noche en Estados Unidos, donde luego de perder la tercera final consecutiva en la Copa América Centenario contra Chile por penales, anunció su renuncia a la Selección argentina.



“Después de decir eso lo pensé frío y no es así. Sería dar un mensaje erróneo a toda la juventud y toda la gente que pelea por sus sueños. Hay que seguir intentando y seguir peleando por lo que uno quiere”, reflexionó.



“Entiendo que la sociedad en Argentina es complicada y, si perdemos, ellos mismos van a pedir que no estemos más”, completó durante su entrevista.



Por último, habló sobre su relación con el entrenador Jorge Sampaoli, luego de los rumores que marcaron algún tipo de cortocircuito con integrantes de su cuerpo técnico, en las últimas giras por Europa.



“Todo lo que hace lo vive con intensidad y le pone todo tanto al entrenamiento, al día a día, la charla y los partidos, obviamente. Siempre está al máximo. Te da toda la información que necesitás antes de un partido, después es más de trabajar con intensidad y de hacer todo lo que se hace siempre al cien por cien”, opinó.



Y confió cómo recibió los dichos del DT en los que lo marcó como el mejor jugador de la historia: “Me lo había dicho personalmente, pero uno cuando tiene jugadores le transmite que son los mejores y lo manifiesta así. Cuando lo dijo públicamente no lo esperaba, fue una sorpresa para mí”.