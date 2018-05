15/05/2018 - 16:07 | Política / Scioli dijo que es momento de “aportar ideas” y no de la “ventaja política” Herramientas: Compartir: El diputado nacional del Frente para la Victoria Daniel Scioli afirmó hoy que la Argentina atraviesa por “un momento difícil” y que no hay lugar para “oportunismo” o “ventajas políticas”. “Es un momento difícil del país que requiere más responsabilidad que nunca, sin oportunismo ni buscando obtener una ventaja política”, subrayó el ex gobernador de Buenos Aires, en medio de la crisis cambiaria que atraviesa el país.



En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, Scioli consideró que “no es cuestión de reprochar, sino de colaborar y aportar ideas de manera constructiva para el desarrollo de la Argentina”.



“La actual coyuntura y el contexto internacional requieren incentivar el crecimiento del mercado interno, la industria nacional y el trabajo argentino”, evaluó el legislador nacional. Volver