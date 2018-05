15/05/2018 - 10:39 | Zonales / San Fernando Trabajadores de Mondelēz cortaron el Acceso Norte por el despido de un empleado Herramientas: Compartir: ver más imágenes Trabajadores de la empresa alimenticia Mondelēz Argentina (ex Kraft Foods) protestaban este martes en la puerta principal de la fábrica por el despido de un operario y solicitaban su reincorporación. . Los trabajadores cortaron desde las 6:00 y hasta las 8:00 la calle Uruguay al 3.900, en el Acceso Tigre. La manifestación se registró en las primeras horas de la mañana en el acceso a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, partido de San Fernando, y se repetirá a las 14:00 y a las 22:00.



En la noche del domingo los trabajadores votaron un paro en la planta para exigir la reincorporación de Gastón Erasmo Ceballos, operario que, según aseguran, "fue injustamente despedido con una causa trucha, inventando hechos que no sucedieron".



Afirmaron que el despido se dio cuando la empresa impulsa un plan de "retiros voluntarios", reduciendo su plantilla de puestos de trabajo en todas las plantas de Argentina.



La empresa Mondelēz International emitió un comunicado en el que informó que "no existe ningún conflicto gremial ni salarial" en la planta de Victoria, ni en ninguna de las sedes operativas ni administrativas de le empresa.



La compañía indicó que el viernes 11 de mayo desvinculó a un empleado a raíz de "la comprobada y reiterada violación al procedimiento obligatorio de seguridad y a las normas de comportamiento y convivencia de la empresa".



Indicó que esa situación "incluyó, entre otras faltas, graves amenazas al personal durante el control rutinario de salida del personal".



"Para Mondelēz International la seguridad de las personas es una prioridad y no tolera comportamientos agresivos ni amenazas que la puedan poner en riesgo o que vayan en contra de las normas de la compañía, que son de cumplimiento obligatorio para todos los empleados, sin ninguna excepción", dijo la firma.



Dijo la compañía que por el paro decidido por la Comisión Interna gremial, "la mayoría de los trabajadores quiere prestar tareas con total normalidad, cosa que no es permitida por la actitud intransigente" de los delegados.