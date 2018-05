Le realizarán una autopsia al cuerpo de la maratonista entrerriana que murió tras una carrera

El cuerpo de Marlén Gieco, la maratonista entrerriana que murió luego de 20 días de agonía tras ser encontrada descompensanda cuando participaba de una competencia de aventura en la provincia de Santa Fe.



Como la circunstancias en las que murió la atleta de 38 años genera algunas dudas, como la causa por la cual fue encontrada lejos del circuito de la carrera, en el caso tomó intervención la fiscalía de Homicidios.



“Si bien no tenemos elementos que indiquen la intervención de terceras personas, lo importante es descartarlo por las circunstancias en las que se dio el hecho”, explicó el fiscal Jorge Nessier.



El fiscal planteó las dudas que se tuvieron en torno a la muerte de la atleta, cuyas causas no pudieron ser establecidas.



“No se conocen exactamente las circunstancias por la que quedó en ese lugar y descompensada. Tampoco los médicos pudieron determinar concretamente las circunstancias médicas de la muerte, por eso creemos adecuado avanzar en la investigación”, añadió en ese sentido en declaraciones publicadas por el sitio del diario El Litoral.



Gieco fue encontrada descompensada tras la carrera Mosquito Trail Eco Aventura 2018 que se disputó en Monte Vera el pasado 22 de abril.



La atleta fue llevada al Hospital Cullén, de la ciudad de Santa Fe, donde su fallecimiento se produjo el último sábado como consecuencia de una falla multiorgánica.



El director del hospital, Juan Pablo Poletti, “el desenlace fue una coagulopatía, un cuadro séptico, fiebre alta. Con la falla multiorgánica los órganos estuvieron siempre comprometidos y nunca pudieron recuperar sus funciones en forma eficiente y completa”.



Poletti había admitido que era probable que Gieco haya sido picada por una serpiente, ya que se le encontró un estigma en un muslo y los síntomas eran compatibles con el ataque de uno de esos animales, pero nunca pudo ser comprobado, ya que no se le pudo hacer un análisis de orina.



Si bien llegó a tener algunos síntomas de mejoría, la atleta nunca recuperó la conciencia. (NA)