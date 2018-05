El reglamento europeo de protección de datos tendrá efecto en todo el mundo

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tendrá efecto en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos y China, ya que todas las empresas que tratan datos personales de europeos deberán aplicarlo.

Facebook, Twitter, AirBnb, las grandes plataformas estadounidenses han comenzado a notificar a sus usuarios europeos de los cambios en sus condiciones de uso, en línea con la nueva legislación europea.



Las grandes plataformas deben sobre todo asegurarse que tienen el consentimiento “libre, específico e informado” de sus usuarios en cuanto al uso de sus datos personales.



Facebook, por ejemplo, comenzó a pedir la autorización de sus usuarios europeos para la orientación publicitaria y el reconocimiento facial.



Pero aún no está claro qué empresas estadounidenses aplicarán el RGPD para sus clientes y usuarios y qué empresas la reservarán a los europeos.



“Tenemos intención de aplicar las mismas reglas (de confidencialidad) a todos en todos lados, no solo en Europa. ¿Pero se hará bajo el mismo formato? Probablemente no”, declaró Mark Zuckerberg, el patrón de Facebook, en pleno revuelto tras las revelaciones sobre el uso de datos de la red social por parte de Cambridge Analytica.



Para Sam Pfeifle, un especialista estadounidense de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad (IAPP, por sus siglas en inglés), un número de empresas estadounidenses no tendrán otra opción que aplicar a todos el reglamento europeo.



“Para algunas empresas, distinguir de donde vienen sus clientes, y segmentar los datos según su origen es demasiado difícil”, explica.



Sin embargo, algunas compañías han transformado esta decisión pragmática en una “herramienta marketing” ante sus clientes estadounidenses. Exhiben el respeto del reglamente europeo como una muestra del respeto a la vida privada, explica Sam Pfeifle.



Al contrario, otras han dicho que no se someterán al RGPD, y que por lo tanto rechazarán a partir del 25 de mayo a los usuarios europeos.



Es el caso de la plataforma de juegos en línea Ragnarok, que anunció su decisión en su página Facebook.



En China, la sensibilidades frente a la cuestión de la vida privada es menos fuerte, por lo que el reglamento europeo será visto más como una restricción.



“Por supuesto que respetaremos el RGPD para nuestros clientes europeos”, aseguró un europeo que trabaja para un gigante chino de internet, bajo condición de anonimato.



Pero para los chinos, es poco probable que se beneficien también de este tipo de reglamentaciones de protección de datos en un futuro cercano.

. .

Los chinos “no están en contra de proporcionar sus datos personales si ven que obtienen algo”, ya sea nuevos servicios o rebajas, explica el ejecutivo europeo.



China y sus gigantes de internet están probando un programa piloto de crédito social, donde se evalúa el comportamiento de cada ciudadano chino en diferentes áreas, como su historial de crédito, su comportamiento, sus preferencias, e incluso sus relaciones.



No obstante, puede que los esfuerzos europeos para codificar y organizar el respeto de la vida privada tengan una influencia incluso en países como China, ya que algunos internautas han comenzado a expresar sus preocupaciones sobre el tema.



A principios de año, Pekín anunció que sancionó a varios grupos tecnológicos nacionales por sus prácticas “inadecuadas” de recopilación y puesta bajo seguridad de datos de sus usuarios, tras una controversia sobre la protección de datos personales que implicó a Alipay, la primera plataforma china de pago electrónico (520 millones de usuarios), afiliada al mastodonte del comercio en línea Alibaba.



Algunos usuarios se dieron cuenta de que la plataforma los había inscrito sin que lo supieran a un servicio de notación financiera y compartido sus datos personales con terceros, por lo que Alipay tuvo que presentar disculpas. AFP-NA Por Laurent BARTHELEMY