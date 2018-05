Vidal reconoció que Argentina está “en un momento de dificultad”, pero ratificó que “el camino es el mejor posible”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció hoy que la Argentina está “transitando un momento de dificultad”, pero buscó “llevar la tranquilidad de que hoy tenemos crédito” para resolver esa situación.

De esta manera, la referente de Cambiemos se refirió por primera vez a las negociaciones entre el Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que “ha traído preocupación y angustia en muchos argentinos”.



“Hemos sufrido tanto en nuestra historia, que cualquier pequeño síntoma nos hace creer que podemos vivir momentos traumáticos”, señaló al respecto.



En este sentido, Vidal intentó “llevar tranquilidad” al asegurar que “hoy tenemos un crédito en el mundo, no estamos solos” y que las decisiones que toma el Gobierno son “para cuidar a la gente”.

“Estamos transitando un momento de dificultad, en un camino que sigue siendo el mejor posible”, sostuvo la mandataria provincial durante una entrevista con Radio Mitre.



Para la gobernadora, esas complicaciones son consecuencia de “la fragilidad que tenía este camino que elegimos, que depende del crédito externo”.



Vidal consideró que, cuando asumió en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri “tenía tres opciones: seguir haciendo kirchnerismo, que no es lo que la gente votó; hacer un ajuste tremendo, que es lo que muchos pedían, o un tercer camino, que no estaba exento de dificultades, pero que es el que se eligió para cuidar a los que menos tienen, que es el gradualismo”.



“Esto es tratar de poner las cuentas del país en orden lo más lento que el crédito nos permita, para que la gente no tenga que sufrir tanto. Es así de simple”, precisó.



La gobernadora explicó que “eso requiere que el mundo crea en nosotros y que los bancos crean en nosotros para que nos presten el dinero necesario para hacerlo de a poco”.



“Yo creo que somos capaces de superar este momento de dificultad, que hay que reconocer que es de dificultad, no hay que negarlo. Hay que hacer la autocrítica necesaria para mejorar y hacer las correcciones que haya que hacer”, agregó.



Por otra parte, Vidal celebró la decisión del Banco Central de poner a la venta unos 5 mil millones de dólares a 25 pesos cada uno, con el objetivo de reducir el aumento en el precio de la divisa norteamericana.



“Demostró que tiene reservas para terminar con la especulación. Ahora los formadores de precios tienen la responsabilidad de no trasladar el valor de la moneda a los precios que no necesitan traslado”, analizó al respecto.



Finalmente, la mandataria respondió a las críticas del y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, quien dijo que Mauricio Macri “boludeó dos años con las buenas ondas”: “Si cualquier economista cree que pudimos haber hecho algo mejor, que diga cómo. El otro camino era un ajuste brutal, que iba a afectar a mucha gente”, reiteró Vidal.