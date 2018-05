14/05/2018 - 18:33 | Economia / Crece la tensión financiera: el dólar superó los $25 pese a fuerte intervención del Banco Central Herramientas: Compartir: El dólar se disparó hoy a un nuevo récord de $25,51 para la venta en una jornada en la cual el Banco Central ofreció US$ 5.000 millones en el sector mayorista ante la fuerte escalada del tipo de cambio, según trascendió en el mercado. En una rueda con renovado nerviosismo e incertidumbre en la city porteña, la moneda norteamericana trepó $1,79 respecto del viernes, ya que de acuerdo con el promedio publicado por la autoridad monetaria, finalizó a $24,46 para la punta compradora y a $25,51 para la vendedora.



El peso, de ese modo, se devaluó un 7,5% con relación al cierre anterior, mientras que durante el año ya se depreció 34,8%.



En el segmento mayorista, en el cual se registró una fuerte demanda por cobertura, el "billete verde" subió 73 centavos, y quedó a un paso de los $25, al ubicarse en $24,99.



En el circuito financiero informal, el dólar "blue" llegó este lunes a $26.



El volumen operado en el segmento de contado fue elevado al alcanzar los US$ 1,326,458 millones.



El viernes pasado, la autoridad monetaria había desembolsado US$ 1.102 millones, aunque no fue suficiente para frenar al dólar, que ese día sumó 51 centavos. Volver