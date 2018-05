El Senado pondrá en marcha el miércoles la discusión del proyecto para mitigar los aumentos de tarifas

El Senado dará el miércoles el puntapié inicial del tratamiento en comisión del proyecto opositor que apunta a mitigar las alzas en las tarifas de gas, agua y luz, y que la semana pasada recibió media sanción en la Cámara baja.



La iniciativa, que será discutida a partir de las 14:00 por las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, podría obtener dictamen ese mismo día y ser votado en el recinto la semana siguiente, cuando sería convertido en ley, de acuerdo a las estimaciones numéricas, que le dan a la oposición un margen de ventaja sobre el oficialismo.



Si se diera este escenario de un triunfo opositor, se espera que el presidente Mauricio Macri vete la ley según lo prometido semanas atrás, cuando el tema se encontraba en el centro de la discusión pública.



El oficialismo considera que la iniciativa que declara la “emergencia tarifaria” y que busca retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del 2017, es “irresponsable” y “demagógica” porque implicaría un costo fiscal no contemplado en el Presupuesto aprobado para este año.



Más allá de los reproches lanzados desde Cambiemos, la oposición tiene todo servido para convertir el proyecto en ley ya que con sólo sumar los votos del bloque Justicialista y los del Frente para la Victoria ya reuniría 33 votos, contra 25 del oficialismo.



A estos 33 votos, hay que sumar también los del proteño Fernando “Pino” Solanas y la rionegrina Magdalena Odarda, así como los de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo.



La diferencia podría estirarse o acortarse en función de cómo se repartan los votos del interbloque Federal de cinco senadores que encabeza el salteño Juan Carlos Romero (el neuquino Guillermo Pereyra ya anticipó que votará a favor), y por lo que hagan los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari, y las santiagueñas del Frente Cívico Ada Itúrrez y Blanca Felisa Porcel de Ricovelli.



El proyecto plantea retrotraer los montos a los valores del 1 de noviembre del 2017, y establece que los aumentos que se apliquen hasta el 31 de diciembre del 2019 a las facturas de gas, agua y electricidad de usuarios residenciales no sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).



En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, las subas tarifarias no podrán estar por encima de la variación del Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).



En el marco de las restricciones a las subas de tarifas, quedaron finalmente exceptuados los peajes y las tarifas de transporte, como así también las facturas de mayor consumo.



No es la única iniciativa sobre este tema: en el plenario de comisiones hay otros proyectos de la oposición entre los que se encuentra el que presentó la senadora del FPV Cristina Kirchner, que propone retrotraer las tarifas a principios de 2017 y congelarlas hasta el 31 de diciembre de 2019.



En Diputados, el proyecto que inicialmente fue motorizado por el Frente Renovador, el interbloque Argentina Federal y el Movimiento Evita (y luego consensuado con el Frente para la Victoria y otras bancadas menores) cosechó el miércoles pasado 133 votos afirmativos, 94 negativos y tres abstenciones, luego de un acalorado debate de más de 12 horas.