12/05/2018 - 12:28 | Política / Tigre Malena Massa: “Nos hubiera gustado que los concejales de Cambiemos dieran el debate como hicieron sus diputados en el Congreso” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La concejal y referente del Frente Renovador de Tigre, Malena Galmarini de Massa, habló con la prensa luego que concluyera la sesión extraordinaria donde se pidió la emergencia tarifaria y se rechazó el nuevo préstamos que intenta tomar el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El tarifazo tiene a todos los argentinos conmovidos. A las altísimas facturas de los servicios hay que sumarle los aumentos de los “doble impuestos” pagando la seguridad provincial que es un desastre, igual las escuelas, los jubilados que no pueden pagar no solo la luz y el gas sino que no llegan a poder pagar sus medicamentos”, explicó Malena Massa al ser consultada por los medios locales.



En cuanto a la sesión señaló: “Fue sumamente importante, nos juntamos con el bloque de Unidad Ciudadana más allá de las diferencias para trabajar a favor del vecino de Tigre. Nos hubiera encantado que el bloque de Cambiemos viniera y explique la razón de estos aumentos y el porque otra vez vamos al FMI para seguir incentivando la bicicleta financiera. Nos hubiera gustado que los concejales de Cambiemos dieran el debate como hicieron sus diputados en el Congreso. Lamentablemente no se pudo, seguro tuvieron cosas más importantes que hacer”.







En ese sentido manifestó: “Deseo que el gobierno termine su mandato pero hasta entonces tienen que entender que las clases más humildes no la están pasando bien. Espero que caminen los barrios y se den un baño de sensibilidad sobre lo que pasa en las calles”.



Sobre las intenciones de eliminar las tasas municipales en las facturas de los servicios que tiene el gobierno nacional y provincial respondió: “Pedir eso no tiene repercusión en el monto final. El municipio de Tigre da los servicios que ni Nación ni Provincia se están haciendo cargo. Es de muy mal gusto que el bloque Cambiemos, Vidal y Macri pidan que regalemos los recursos con los que atendemos a los vecinos. Con ese dinero sostenemos cinco hospitales, escuelas, rutas y calles, cuestiones que deberían ser tratadas por Nación y Provincia pero que somos nosotros quienes las trabajamos”.





