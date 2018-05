12/05/2018 - 12:03 | Zonales / Vicente López Jorge Macri: “Una de nuestras principales prioridades es cuidar a todos los vecinos” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, participó de la primera edición de Smart and Safe Cities, un foro de tecnología aplicada a la seguridad, que se realizó en el Centro de Convenciones municipal. El objetivo del mismo fue compartir las soluciones tecnológicas que se están implementando a nivel mundial en materia de seguridad. “Estamos muy contentos de tener este primer foro de ciudades inteligentes. Smart and Safe Cities es un concepto internacional”, declaró el Intendente Macri.



Y luego agregó: “como gobierno municipal, una de nuestras principales prioridades es cuidar a todos los vecinos y desde el comienzo de nuestra gestión apostamos a la tecnología, porque en ella encontramos un gran aliado para potenciar nuestro trabajo de todos los días”.



En Smart and Safe Cities participaron funcionarios de distintos gobiernos municipales y miembros de los gabinetes provincial y nacional, que pudieron intercambiar experiencias con representantes de empresas ligadas a la seguridad y tecnología.



Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, expresó: “el municipio de Vicente López siempre tiene una actitud proactiva en avanzar en el uso de tecnologías y la verdad es que nos parece muy buena esta iniciativa, porque nos permite ser mucho más preventivos y proactivos, en vez de estar corriendo atrás de los problemas”.



Solamente en 2017, la municipalidad de Vicente López instaló 320 cámaras, llegando de esta manera a un total de 1510 entre las de calle y las instaladas en los móviles; e implementó un sistema de analíticas de LPR (reconocimiento de patentes) en avenidas, en las colectoras de Panamericana (Blas Parera y Echeverría) y la colectora de General Paz (Zufriategui) y distintos softwares de procesamiento de imágenes.



Además, puso en funcionamiento la línea 109 en reemplazo del 0800, para que los vecinos se conecten con el Centro de Monitoreo todos los días del año, las 24 horas.

