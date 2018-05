Unidad Ciudadana reprobó los tarifazos en el HCD de Tigre

Fue durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante sin la presencia de Cambiemos. El espacio adhirió al proyecto de decreto, el cual exige la emergencia tarifaria en el distrito y la suspensión de los aumentos por un año.



El bloque de concejales de Unidad Ciudadana de Tigre adhirió a un proyecto de decreto para declarar la emergencia tarifaria en el distrito y exigir la suspensión de los aumentos de los servicios por un año en agua, luz y gas. La sesión en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre no contó con la presencia del bloque de Cambiemos.



La concejal de Unidad Ciudadana, Roxana López, sostuvo que "los vecinos no pueden pagar este tarifazo de un gobierno de ricos para ricos" y comentó la situación de personas que le acercaron sus facturas: “Marcela, una comerciante de Don Torcuato, recibió una factura de luz de $13.000 y su papá jubilado una de $14.000 y por no pagar Edenor les cortaron el servicio”.



La votación del proyecto de decreto, que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fue acompañada por ambos espacios.



Por su parte, la concejal Gladys Pollan expresó: "En el ranking de 100 países que subsidian las tarifas públicas, Argentina ocupa el lugar 60, la encabezan Rusia, EEUU y la comunidad Europea. Es mentira que el gobierno anterior hizo demagogia, es el gobierno de Macri y Vidal, los que ajustan a la gente para favorecer a los empresarios amigos. ¿Dónde está esa plata?, ¿En qué la usan?".

Estuvieron presentes: los concejales Unidad Ciudadana, Martin Gianella, Lucas Gianella, Florencia Mosqueda, Sergio Romano y Javier Forlenza; y los concejales del Frente Renovador, Rodrigo Molinos, Sonia Gatarri, Gisela Zamora, Luis Samyn Ducó, Daniel Macri, Daniel Gambino, José María Paesani, Fernando Mantelli y Malena Galmarini.