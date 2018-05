11/05/2018 - 16:13 | Servicios / Implantan nuevas válvulas cardíacas sin usar anestesia general en pacientes añosos Herramientas: Compartir: Nuevas válvulas cardíacas son implantadas sin usar anestesia general en pacientes añosos, una técnica que crece en el país para favorecer a aquellas personas consideradas inoperables o con alto riesgo quirúrgico ya que no requieren la necesidad de "abrir el corazón".

El implante es percutáneo, se realiza a través de una pequeña incisión de sólo 5 milímetros y no requiere de anestesia general.



Gracias a esta nueva técnica se logró reducir en un 20% las tasas de mortalidad en población añosa.



En el marco del Simposio Internacional de Valvulopatías 2018 que desarrolló el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), especialistas en salud cardiovascular debatieron acerca de las últimas tendencias en procedimientos para pacientes con diversas afecciones en sus válvulas cardíacas tales como insuficiencia mitral y estenosis aórtica severa.



Esas afecciones, que afectan a nivel mundial alrededor del 5% de la población de 65 años y el 10% de los mayores de 85 años y que están en franco crecimiento debido al envejecimiento de la sociedad, requieren de procedimientos quirúrgicos y atención médica altamente calificada para mejorar el estado general del paciente y su calidad de vida.



Una de estas enfermedades es la estenosis valvular aórtica severa, enfermedad que afecta a una porción considerable de personas, de los cuales el 30% son considerados pacientes inoperables y con alto riesgo quirúrgico, es decir pacientes que no pueden realizarse una cirugía tradicional a "corazón abierto" por los riesgos asociados a la misma.



Para este grupo existe ahora una opción terapéutica denominada TAVI que consiste en el implante percutáneo de una nueva válvula aórtica y presenta varios beneficios para el paciente, al mismo tiempo que reduce al año en un 20% la tasa de mortalidad en la población inoperable.



"El desarrollo de dispositivos de última generación junto al abordaje multidisciplinario de nuestro centro nos ha permitido simplificar al máximo este procedimiento mínimamente invasivo, en lo que llamamos TAVI minimalista, una opción terapéutica más innovadora aún. Dicha técnica consiste en un implante percutáneo de válvula aórtica que se realiza vía arteria femoral en la pierna a traves de una pequeña incisión de alrededor de 5 milímetros", explicó Fernando Cura, Jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del ICBA.



Cura destacó que "a diferencia de la cirugía tradicional presenta varias ventajas como la no utilización de anestesia general, una internación más corta y una recuperación más rápida luego del alta hospitalaria".



"Es destacable que el avance en la medicina cardiovascular, puntualmente en el tratamiento de afecciones en las válvulas, le permita a este grupo de pacientes acceder por primera vez a un tratamiento terapéutico", afirmó.



El crecimiento de esta técnica no sorprende dentro del mundo de las valvulopatías.



Es que en los últimos años la medicina busca minimizar cuanto sea posible las intervenciones para mejorar no sólo los procesos en sí, sino también la experiencia del paciente.



"El desarrollo de estas técnicas nos permiten seguir apostando a una medicina enfocada en el paciente. En el ICBA tenemos siempre esta premisa presente, por eso hemos hecho un gran esfuerzo para ser pioneros en implementar esta técnica en nuestro país y mejorarla lo más posible", agregó Alfonsina Candiello, medica del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del ICBA e integrante del Comité Científico del Simposio.

Estenosis valvular aórtica severa

La estenosis aórtica valvular se caracteriza por la limitacion de la apertura de la válvula aórtica, lo que dificulta el paso de la sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo.



Si bien esta enfermedad puede ser asintomática, existen tres síntomas que la caracterizan: la falta de aire durante el ejercicio, el dolor en el pecho y/o la pérdida de conciencia.



"Muchos pacientes llegan tarde al diagnóstico entre otras cosas debido a que los síntomas pueden habitualmente relacionarse a otras cosas como presión, nervios, etc. Esto demora el diagnóstico y el inicio del tratamiento correcto", comentó Raphael Rosenhek, Director Clínico de Enfermedad Valvular Cardíaca de la Universidad de Viena e invitado especial al Simposio, encuentro que reunió cerca de 400 especialistas internacionales.



Frente a esta problemática los especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos pendientes en valvulopatías consiste justamente en promover el diagnóstico temprano por varias razones.



"Existe un subdiagnóstico de la enfermedad, es decir que muchas veces las personas con problemas en sus válvulas no son diagnosticados correctamente, por eso es importante que las personas conozcan cuáles son los síntomas que pueden estar avisándonos que algo sucede con nuestros corazones y que sean ellos quienes recurran al médico cardiólogo" finalizó Rosenhek. Volver