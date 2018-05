Horóscopo correspondiente al viernes 11 de mayo de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La chance de escalar posiciones en su lugar de trabajo. No postergue compromiso con usted mismo, se debe algo importante. Sugerencia: reciclar para poder generar algo nuevo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Lo interesante de un encuentro con alguien de su entorno laboral es la buena compenetración que se va a generar. Sepa observar y sacar sus propias conclusiones. Sugerencia: querer ver.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Búsqueda completa hacia su propio interior. Etapa de replanteos. No se empecine en pensar tanto en la persona equivocada. Lucha que desaparece. Sugerencia: ser amigo de uno mismo también.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La propuesta laboral que llega de la mano de alguien conocido. Sorprendente cambio en su relación de pareja. Sepa mantenerlo. Sugerencia: reconocer los puntos claves de una relación.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Su fuerza puesta en asunto familiar. Comienzo de nueva etapa que le hará sentirse mejor en el plano afectivo. Reunión que lo tranquiliza. Sugerencia: buscarle la vuelta a las cosas cuando hace falta.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Revea los asuntos del corazón sin temor. No es positivo negar las realidades, siempre en algún momento reaparecen para que las enfrentemos. Sugerencia: no mentirnos ni mentir.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Gran entusiasmo frente a respuesta que recibe de alguien de su interés. Sepa también establecer los pro y las contras. Sugerencia: plantearse hasta dónde uno puede soportar sufrir

por algo que busca o desea.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Lucha interna que reaparece junto con alguien que pertenece a su pasado. Los compromisos de la semana serán varios, priorice los inevitables. Sugerencia: saber discernir.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La importancia de una conversación con familiar cercano le aclara puntos que lo tenían preocupado. Aproveche la apertura de diálogo. Sugerencia: saber esperar para resolver las cosas que necesiten tiempo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Brillantez y capacidad en etapa laboral que le perfila nuevos triunfos. Deje desplegar la típica imaginación acuariana. Sugerencia: darse cuenta de los propios valores y usarlos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Mente intensa frente a situación económica que debe resolver personalmente. No se preocupe por esa persona de su entorno familiar, estará bien. Sugerencia: la claridad en los pensamientos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Intuición y desenvolvimiento en situación familiar que se vincula a lo laboral también. Preferencia por lo simple a la hora de elegir. Sugerencia: saber que a la vida a veces la complicamos nosotros.