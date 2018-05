La escalada militar entre Israel e Irán a alarma a la comunidad internacional

La escalada militar inédita entre Israel e Irán alarmó a la comunidad internacional, que pidió este jueves prudencia frente al peligro de una guerra abierta entre ambos países enemigos en el conflicto sirio.

Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos contra infraestructuras supuestamente iraníes en Siria el jueves de madrugada, en represalia por disparos de cohetes contra sus posiciones en el Golán.



Si se confirma su autoría, estos disparos de cohetes atribuidos a Irán serían los primeros contra posiciones israelíes en el marco de un enfrentamiento de varias décadas entre los dos países enemigos.



Irán no quiere “nuevas tensiones” en Oriente Medio, aseguró el presidente iraní, Hasan Rohani, en una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, aunque sin mencionar específicamente los ataques israelíes en Siria.



“Irán ha intentado siempre rebajar las tensiones en la región, reforzando la seguridad y la estabilidad” declaró Rohani, según el sitio de la presidencia iraní.



Además de su involucración directa en el conflicto sirio y en otros focos bélicos en Oriente Medio, Irán tiene desde el miércoles otro frente diplomático abierto de nuevo, y especialmente grave: la denuncia por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015.

.

- Respuesta excepcional -.

El ataque israelí en Siria fue de una fuerza excepcional desde el comienzo de la guerra civil en ese país en 2011.



Los ataques nocturnos israelíes mataron a por lo menos 23 combatientes -cinco soldados sirios y 18 extranjeros-, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), una oenegé con una amplia red de corresponsales en Siria.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán cruzó “una línea roja” al disparar misiles contra fuerzas israelíes desde Siria, lo que provocó la masiva represalia aérea.



“Estamos en una campaña prolongada y nuestra política está clara: no autorizaremos a Irán a establecerse militarmente en Siria”, advirtió.



En un momento de gran tensión en la región, los ataques israelíes marcan “una nueva fase” en la guerra que devasta Siria desde hace siete años, clamó el régimen de Bashar al Asad.

“La escalada de las últimas horas nos muestra que es realmente una cuestión de guerra o paz”, advirtió la canciller alemana Angela Merkel.



Según varios expertos contactados por la AFP, Rusia, poderoso aliado del régimen de Al Asad, puede jugar un papel importante en esta crisis.



Rusia precisamente afirmó haber contactado a todas las partes y haber pedido “prudencia”.

Sin sorpresas, desde Washington la Casa Blanca denunció “ataques provocadores” de Irán y reiteró el “derecho de Israel a actuar para defenderse”, mientras que la UE pidió evitar “una escalada”.



- Más de 70 misiles -.

Según el ministerio ruso de Defensa, el ejército de Israel utilizó 28 aviones, disparó 60 misiles aire-tierra y más de diez misiles tácticos tierra-tierra desde territorio israelí.

Las posiciones israelíes en los Altos del Golán sirio ocupado por Israel habían sido blanco de una veintena de cohetes de tipo Fajr o Grad.



Según las autoridades militares israelíes, fueron lanzados poco después de medianoche por los hombres de la brigada iraní Al Qods, la fuerza encargada de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, cuerpo de élite iraní.



Los disparos no causaron víctimas israelíes. Cuatro proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaéreos y los otros no alcanzaron el territorio israelí.

.

- “Estado de alerta elevado” -.

Un corresponsal de la AFP escuchó fuertes explosiones en Damasco. La televisión siria transmitió en directo las imágenes de los proyectiles antiaéreos en el cielo de la capital y varios misiles destruidos por los sistemas de defensa sirios.



Algunos misiles israelíes lanzados contra el territorio sirio golpearon bases militares, un depósito de armas y un radar militar, informó la agencia oficial siria Sana sin precisar el lugar.



El director del OSDH indicó a la AFP que los misiles lanzados por el ejército israelí habían alcanzado bases que al parecer pertenecen “al Hezbolá libanés al suroeste de la ciudad de Homs, y Maadmiyat Al Sham, al oeste de Damasco, donde se encontraban combatientes iraníes y del Hezbolá y de la 4ª brigada” del ejército sirio.



Israel sigue en “estado de alerta elevado” y los habitantes del Golán recibieron la instrucción de estar atentos a las informaciones del mando militar de la zona y de evitar las concentraciones de gente.



El martes, el ejército solicitó a las autoridades que reabrieran los refugios para los civiles.

Israel, que en los últimos meses había atacado objetivos de Irán en territorio sirio, estaba preparado desde hace semanas para posibles represalias iraníes desde Siria, en particular para disparos de misiles. AFP-NA