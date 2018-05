Macri recibió a gobernadores opositores y les pidió apoyo ante negociación con FMI y la suba de tarifas

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la Casa Rosada a seis gobernadores opositores para brindarles detalles respecto de la negociación que inició el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el rumbo de la política económica tras varios días de inestabilidad, ante lo cual les pidió su apoyo.



El encuentro, que duró una hora y media, contó con la participación de los mandatarios peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti; de San Juan, Sergio Uñac; de Chaco, Domingo Peppo; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Tucumán, Juan Manzur; mientras que luego recibió al de Misiones, Hugo Passalacqua.



Asimismo, el jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que más tarde se reunió con el santiagueño Gerardo Zamora.



"Básicamente, el Presidente explicó el momento económico y político que está viviendo la Argentina, la repercusión que están teniendo los shocks externos. Recibimos un compromiso muy firme de apoyo, el convencimiento de que estamos todos en el mismo barco, de que tenemos que tirar para el mismo lado, que tenemos que generar todos los instrumentos a nuestro alcance para que esta recuperación de la economía argentina se pueda sostener en el tiempo, esa es la idea del crédito que estamos pidiendo", señaló Frigerio.



En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional aseguró que un crédito del FMI "va a permitir generar la confianza en el mercado para que no se corte ese financiamiento que después repercute" en la economía argentina.



"Todos están convencidos de que hay que sostener y apoyar todas las políticas que impliquen la posibilidad de que la Argentina continúa por esta senda de crecimiento económico, un camino que no es fácil, que tiene muchos obstáculos, pero que es el único posible", manifestó.



Consultado sobre las condicionalidades que impondría el organismo internacional al Gobierno, el ministro del Interior señaló que "van a estar en línea con lo que viene haciendo la Argentina ya".



Durante el encuentro, además, Macri comenzó a tender puentes para frenar el proyecto opositor para contra el aumento de tarifas en el Senado, donde los gobernadores pisan fuerte: de hecho, Frigerio aseguró que antes de que la Cámara alta trate la iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, los gobernadores peronistas van a "ratificar" su rechazo.



"Todos los gobernadores con los que hablamos se manifestaron en contra de que el tema de las tarifas sea materia de discusión en el Parlamento. Todos acuerdan con nosotros en que es potestad del Poder Ejecutivo" fijar los cambios en ese área, sostuvo el funcionario nacional.



Frigerio resaltó finalmente que durante el encuentro Macri y los gobernadores determinaron "la necesidad de trabajar juntos de cara a la sociedad, pero también de cara a quienes financian ese gradualismo para dejar muy en claro que todos entienden que la Argentina tiene que llegar al equilibrio fiscal de manera gradual, pero persistente y seria".



Asimismo, al ser consultado sobre si los referentes peronistas reclamaron que el eventual acuerdo con el FMI pase por el parlamento, el referente del Gobierno lo negó: "No, no, están completamente en contra de que esa discusión se dé en el Congreso, entienden que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo".



Por la tarde, también pasó por la Casa Rosada el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, que fue recibido por el secretario del Interior, Sebastián García De Luca.

Finalmente, el ministro indicó que encontraron "mucha receptividad para trabajar juntos en la elaboración de un Presupuesto para el 2019 que tenga en cuenta las restricciones que tiene la Argentina y la necesidad de sostener este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas".



"Tenemos que definir en conjunto qué camino gradual vamos a llevar para que la Argentina pueda dejar de vivir de fiado y los gobernadores entienden que ese compromiso es importante", finalizó.



Peña, en tanto, también mantuvo un almuerzo con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes escucharon de primera mano la estrategia política y financiera del Ejecutivo, tras el pedido de auxilio financiero al FMI.