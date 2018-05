Detienen a un futbolista acusado de violar y asesinar a un nene de 5 años en Grand Bourg

Un futbolista de 22 años fue detenido este jueves en la localidad de Grand Bourg, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, acusado de violar y asesinar a golpes a su hijastro de 5 años.



Según informaron fuentes policiales, se trata de Gonzalo César Aguirre, un ex jugador de Defensores de Belgrano, club que milita en la B Metropolitana, y quien en su primera declaración sostuvo que el chico se había golpeado al caerse en la ducha mientras se bañaba, pero luego habría confesando el crimen acorralado por las pruebas en su contra.



Santino Tahiel Brites, de 5 años, llegó en los brazos de su padrastro al Hospital de Trauma de Pablo Nogués ya muerto y la autopsia determinó que había sido golpeado y violado.



Según las primeras versiones que manejan los investigadores, la madre y el padre de Santino habían dicho que el nene se había caído en el baño. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la autopsia realizada este miércoles por orden judicial reveló que el menor había sufrido violaciones reiteradas y golpes.



El representante del Ministerio Público, Fabrizio Iovine, le solicitó al juez de Garantías la orden de detención para el sospechoso, lo cual se concretó este jueves por la mañana en el barrio Rodríguez de Grand Bourg.



Según contaron los vecinos, Aguirre y su mujer habían alquilado hace unos diez días un departamento chico en la parte trasera de una casa ubicada en la calle República Argentina entre Yatasto y América, donde habría sido asesinado Santino.



Aguirre, único detenido hasta el momento, todas las tardes se quedaba solo con el menor en la vivienda, ya que la mujer iba a trabajar como coordinadora en una remisería de Grand Bourg.



Ahora la Justicia también investiga si Evelyn Ayelen Brites, de 20 años, tenía conocimiento de algún tipo de maltrato del que su hijo fue víctima por parte de su pareja, y si así era, por qué no lo denunció.



La mentira sobre el supuesto accidente permitió al jugador participar del velorio de la víctima, en donde la policía lo terminó yendo a buscar para detenerlo.



En las próximas horas el futbolista sería indagado por el fiscal Fabrizio Iovine, a cargo de la UFI N°22 descentralizada de Malvinas Argentinas perteneciente al departamento judicial de San Martín.



El club Defensores de Belgrano, que este jueves iba a disputar un partido por la semifinal del reducido por el segundo ascenso de la B Metropolitana frente a Tristán Suárez, emitió un comunicado en el que informó que el jugador ya no pertenece a la institución.



“En referencia al jugador Aguirre, se informa que el mismo tenía un contrato con nuestra institución, se le envió la correspondiente carta documento, la cual nunca fue respondida y ya no pertenece más a la misma por incumplimiento de contrato, ya que no se presenta a entrenar desde hace seis meses”, se indicó en el comunicado.



Además, en el comunicado, la Comisión Directiva y la comunidad deportiva del club repudiaron el hecho, se solidarizaron con la familia de la víctima, y expresaron “su profundo dolor y consternación por el cobarde asesinato de Santino Brites”. .