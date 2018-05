Protesta de ATE Zona Norte en el Consejo Escolar de Vicente López por el nuevo sistema de control de licencias médicas

El gremio marchó junto al Frente de Unidad Docente criticando el sistema de control de licencias argumentando que está rechazando trabajadores sin revisión previa y deja a chicos sin suplencias para dar las clases

Trabajadores de ATE Zona Norte y el Frente de Unidad Docente de Vicente López marcharon al Consejo Escolar del distrito para rechazar el nuevo sistema de control de licencias médicas que comenzó a implementar el gobierno bonaerense.



“En el marco del paro provincial de ATE se decidió ir a todos los consejos escolares bonaerenses para protestar por el nuevo sistema de control de licencias médicas. En Vicente López realizamos la acción junto al Frente de Unidad Docente” señaló Fabián “Moncho” Alessandrini, titular de ATE Zona Norte .



En ese sentido agregó que “este sistema afecta gravemente a nuestros compañeros porque redujeron sustancialmente su salario. Está tercerizado y es online pero lo más grave es que al no reconocer las licencias médicas, los chicos se quedan sin profesores ni auxiliares porque no se cubren los cargos”.



“El negociado se da a través de una empresa tercerizada que no da la cara en cuanto a aceptar o rechazar una licencia médica. No ves a ningún profesional y tenés que quedarte con lo que te dice la máquina. En el distrito sufrimos muchos casos de descuentos en los salarios por esta cuestión” concluyó Alessandrini.



En este marco se anunció un paro nacional de ATE con movilización que desde la seccional marchará a Capital Federal.