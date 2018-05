Una nutrida delegación de empresarios chinos explora posibilidades de compra de madera en la región lo que representa gran oportunidad de exportación para el país, difundió la Asociación Forestal Argentina (AFoA).



Las importaciones de madera de la República Popular de China superaron los 100 millones de m3 en 2017; mantienen la perspectiva de aumento de las compras externas de madera en forma sostenida tanto por mayor consumo interno como por reducción de la oferta local.



En la sede del Ministerio de Agroindustria, AFoA formó parte de un panel junto a FAIMA, la Sociedad Rural Argentina y Nicolás Laharrague de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto- Industrial y se dio la bienvenida a una delegación oficial de empresarios chinos que visitan la Argentina para expandir y potenciar la importación de madera nacional.



De hecho, los representantes de la China Timber and Wood Products Distribution Association se mostraron muy motivados e interesados en firmar futuros convenios comerciales con AFoA y otras entidades de la industria de la madera argentina.



Cifras oficiales indican que China consumió 600 millones de m3 de madera en 2017, de las cuales un 31% va a construcción, un 29% a celulosa y papel, 19% a exportación, 10% a muebles y el resto en otros usos.



En 2017, las importaciones totales de madera superaron los 100 millones de m3, sólo alrededor de un 3% proviene de América Latina (LATAM).



Uruguay, Guyana, Brasil y Chile fueron los cuatro principales proveedores, figurando Argentina en el lugar 15 dentro de LATAM.



La Delegación indicó que están visitando Brasil, Uruguay, Chile y Argentina para aumentar la participación de la región en estas importaciones.



Para Claudia Peirano de AFoA "la importación de madera en China está alcanzando nuevos récords. Definitivamente es un momento de apertura comercial que no debemos desestimar y una oportunidad única para posicionar todo tipo de productos argentinos que forman parte de la cadena foresto-industrial nacional".



Mientras la importación de madera (en rollo y aserrada) en 2006 fue de 46 millones de m3, en 2017 llegó a los 108 millones de m3.



De ellos, un 80% es importación de maderas blandas y un 20% de maderas duras; en ambos casos, alrededor de la mitad del volumen se importa como rollo y la otra mitad como madera aserrada.



"Nuestro país también podría estar en esos primeros puestos, pero es necesario resolver el tema de competitividad. En particular, el costo de logística y transporte. Representantes de la delegación remarcaron el costo mayor de envío desde puertos argentinos que desde Brasil, Uruguay o Chile", analizó Peirano.